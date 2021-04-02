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K-pop devi, Justin Bieber'ın ajansını milyar dolara satın aldı

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Kore pop grubu BTS’i çıkaran Koreli şirket Justin Bieber ve Ariana Grande gibi isimlerin kariyerini inşa eden ABD’li medya grubunu 1 milyar dolara satın aldı

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K-pop devi, Justin Bieber'ın ajansını milyar dolara satın aldı
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Koreli Big Hit Entertainment, ABD’deki birimine Ithaca Holding’i alması için 950 milyar dolar yatırım yaparken, Ithaca’yı satın almak için tüm paydaşlara toplamda 1,05 milyar dolar ödeyecek.

Şirketlerden yapılan açıklamaya göre, Ithaca’nın CEO’su Scooter Braun ise Big Hit Entertainment’ın yönetim kuruluna katılacak.

Satın almanın bir parçası olarak Carlyle Group Ithaca’da buluynan önemli boyuttaki azınlık hissesini de satacak.

Braun, Big Hit Entertainment’ın Ithaca’nın sanatçıları için yeni fırsatlar yaratacağını söylerken, Big Hit Entertainment’ın CEO’su Bang Si-Hyuk ise anlaşmayı kaçınılmaz birleşme olarak yorumladı.

Big Hit Entertainment, BTS’nin “Dynamite” şarkısıyla Kore pop müziğini dünya çapında popüler hale getiren şirket olurken, BTS de ABD’deki müzik listelerinide 1 numara olan ilk Asyalı grup oldu.

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