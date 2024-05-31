DAÜ: Kütüphanede tavan çökmedi, asma tavan sarktı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü, 30 ve 31 Mayıs 2024 tarihlerinde çeşitli gazete, haber siteleri ve televizyon kanallarında yayınlanan “DAÜ’de Kütüphanenin Tavanının Çökmesi” ile ilgili haberlere ilişkin bir tekzip metni yayınladı. Söz konusu tekzip metninde şu ifadelere yer verildi:

Ülkemizin bazı gazete, haber siteleri ve televizyon kanallarında 30 ve 31 Mayıs 2024 tarihlerinde yayınlanan “DAÜ’de Kütüphanenin Tavanının Çökmesi” ile ilgili haberleri üzülerek okumuş ve izlemiş bulunmaktayız. Bahse konu olay 29 Mayıs 2024 tarihinde, saat 12:30 civarında, Özay Oral Kütüphanesi birinci katında bulunan çalışma alanında gerçekleşmiş olup, konunun tavan çökmesi değil köpük malzemeden oluşan asma tavanda 3 metre kare civarı sarkma olduğunu ifade etmek isteriz. Sarkan parçalara Kütüphane Müdürlüğümüzün uyarısı ile Üniversitemiz Teknik İşler Müdürlüğü tarafından anında müdahale edilmiş ve bir saat içerisinde tavan eski haline getirilmiştir. Bu süre zarfında da söz konusu alan güvenlik şeridi ile çevrilmiştir. Sarkmaya bağlı olarak 2 asma tavan köpüğü zemine düşmüş, olayda herhangi bir öğrencimiz veya personelimiz zarar görmemiştir. Tavan tamiratının ardından gerekli temizlik ve düzenlemeler yapılarak ilgili kısım yeniden hizmete sunulmuştur. Köpük asma tavan aparatının monte vidasının yıpranması sonucu vidanın yerinden çıkması ve buna bağlı olarak asma tavanın ilgili bölümünde sarkma meydana gelmesi ile vuku bulan olayın “DAÜ’de Kütüphanenin Tavanı Çöktü” şeklinde kamuyouna yansıtılması gerçeklerden çok uzak olmakla birlikte, habere konu iddiaları doğrulatmak veya teyit etmek adına Üniversitemize ulaşma girişiminde de bulunulmayarak, Gazetecilik Meslek İlkeleri yok sayılmıştır. Doğu Akdeniz Üniversitesi, öğrenci ve çalışanlarının güvenliğini her zaman ön planda tutan ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından rutin bir şekilde İş Sağlığı ve Güvenliği denetimlerinden geçirilerek belgelendirme sistemine tabi olan dünya standartlarında bir eğitim kurumudur. Üniversitemizin prestijini bu tarz yanlış haberlerle yıpratılmasına müsaade etmeyeceğimizi kamuoyu ile paylaşır, basın-yayın organları tarafından yapılan haberlerin araştırılarak ve gerçekler ışığında yapılmasını temenni ederiz.

