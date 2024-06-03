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DAÜ Giriş ve Burs Sınavı sonuçları saat 20.00'den sonra açıklanacak

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DAÜ Giriş ve Burs Sınavı sonuçları saat 20.00'den sonra açıklanacak
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2024-2025 Akademik Yılı Giriş ve Burs Sınavı dün yapıldı.
DAÜ’den verilen bilgiye göre DAÜ Kampüsü ve  Lefkoşa Türk Lisesi yanında Türkiye’de 
İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Mersin’deki merkezlerde yapılan sınava 1956 aday  başvuru yaptı.
Dün sınavların cevap anahtarı ile  adayların yaptıkları netler DAÜ'nün resmi sitesinden yayınlandı. Bugün saat 12.00'de sona eren sınav sonuçlarına itirazların değerlendirilmesinin ardından
adayların puanları, programlara yerleştirme ve burs sonuçları saat 20.00’den sonra açıklanacak.
Herhangi bir nedenle sınava giremeyen adaylar, ortak programlar hariç olmak üzere, diğer programlara" Ortaöğretim Başarı Puanı" ile yerleşebilecek.
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ve Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, DAÜ Kampüsü’nde sınava katılan öğrencilerle sohbet etti.
Rektör Prof. Dr. Kılıç, öğrenciler için hayatlarının dönüm noktası olan günlerden birinin yaşandığını belirtti ve “Kendilerini geliştirebilecekleri bir sosyal yaşam ve tüm dünyada geçerli diploma için tüm yeni DAÜ’lülere şimdiden üniversitemize hoş geldiniz diyorum” dedi.
 
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