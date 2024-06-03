banner913
banner932
Dilekkaya-Kırıkkale köyü arasındaki güzergâh üç gün trafiğe kapalı olacak
Dilekkaya-Kırıkkale köyü arasındaki güzergâh üç gün trafiğe kapalı olacak
20 0
Kuzey Kıbrıs'ta İşgücü Piyasası Trendleri: Fırsatlar ve İşe Alım
Kuzey Kıbrıs'ta İşgücü Piyasası Trendleri: Fırsatlar ve İşe Alım
27 0
 
Turunçgil Yeşilleme hastalığı hakkında eğitim
Turunçgil Yeşilleme hastalığı hakkında eğitim
12 0
Aile kavgasına giden polislere saldırı
Aile kavgasına giden polislere saldırı
87 0
Eşine trafik cezası kesen polise yumruk attı
Eşine trafik cezası kesen polise yumruk attı
34 0
Çocuklar, Çocuk Günü’nde cimnastikle coştular
Çocuklar, Çocuk Günü’nde cimnastikle coştular
21 0
1 Haziran Dünya Çocuk Günü, İskele’de de kutlandı
1 Haziran Dünya Çocuk Günü, İskele’de de kutlandı
23 0
banner1032
banner1038

Veteriner Dairesi'nden küçükbaş hayvan üreticilerine 28 Haziran'a kadar bildirim çağrısı

banner1020

banner974
Veteriner Dairesi'nden küçükbaş hayvan üreticilerine 28 Haziran'a kadar bildirim çağrısı
banner971
 Veteriner Dairesi, küçükbaş hayvan üreticilerinin “Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanların Tanımlanması ve Kaydı Tüzüğü” uyarınca, her yıl haziran ve aralık aylarında yılda iki kez Dairenin belirlediği tarihlerde Daireye kayıtlı hayvan bilgilerini güncellemesi gerektiğini hatırlattı.
 
Daire’den yapılan duyuruda, küçükbaş hayvan üreticilerinin Bölge Veteriner Dairelerine hayvan miktarlarını güncel olarak bildirmesi zorunluluğu bulunduğu hatırlatıldı.
 
Bu bağlamda, 3-28 Haziran döneminde küçükbaş hayvan üreticilerinin, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nden alacakları güncel (2024 yılını kapsayan) üyelik belgeleri ve Bölge Veteriner Dairelerinden temin edecekleri bildirim formlarına, işletmelerinde bulunan tüm küçükbaş hayvanların kulak numaralarını yazarak bildirimde bulunmaları gerekiyor.
 
Duyuruda, 29 Haziran'a kadar beyanlarını yapmayan küçükbaş hayvan üreticileri, yapılacak denetimlerde yanlış beyanda bulunduğu saptanan küçükbaş hayvan üreticileri, hayvan işletmesinde Brucella yönünden pozitif olan hayvanlarını tazminatlı kesime göndermeyen küçükbaş üreticileri, varsa Veteriner Dairesi tarafından kesilen idari para cezaları ücretlerini ödemeyen hayvan üreticileri, Daireye kulak numarası borcu olan hayvan üreticileri ile Daireye Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nden güncel üyelik belgesi sunmayan üreticilerin ilgili mevzuat kapsamında “Doğrudan Gelir Desteği” ödeneğinden yararlandırılmayacağı belirtildi.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.