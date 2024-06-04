DAÜ Giriş ve Burs Sınavı sonuçları açıklandı

Puan Türü Birincileri Belli Oldu
Sonuçlara göre; Matematik – Fen Bilimleri (MF) Puan Türü’nde birinciliği Türk Maarif Koleji’nden Nehir Şeşen elde ederek Marmara Üniversitesi – DAÜ Uluslararası Ortak Tıp Programı’na yerleşti.
Türkçe – Matematik (TM) Puan Türü’nde birinciliği Türk Maarif Koleji’nden Ayla Dağ elde ederek, DAÜ Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği Programı’na yerleşti.
Türkçe – Sosyal Bilimler (TS) Puan Türü’nde birinciliği Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nden Ahmet Şimşir elde ederek, DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, İktisat Programı’na yerleşti.
İngilizce Dil Puan Türü’nde ise Güzelyurt Türk Maarif Koleji’nden Nazar Sadrazam birinciliği elde ederek DAÜ İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Programı’na yerleşmiş oldu.
Kayıtlar 10 Haziran’da Başlıyor
DAÜ Giriş ve Burs Sınavı sonucunda DAÜ’de eğitim görmeye hak kazanan öğrenciler için kayıtlar 10 Haziran 2024 Pazartesi gününden itibaren başlıyor. DAÜ’nün yeni öğrencileri kayıtlarını DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nden şahsen veya https://kayit.emu.edu.tr adresinden çevrim içi olarak yapabilecekler.
|DAÜ – Giriş ve Burs Sınavı, 2024
Puan Türü Birincileri
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NEHİR ŞEŞEN
Matematik – Fen Bilimleri (MF) Puan Türü Birincisi
Puanı: 948.33
Yerleştiği Program: Marmara Üniversitesi – Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Ortak Tıp Programı
Okul: Türk Maarif Koleji
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AYLA DAĞ
Türkçe – Matematik (TM) Puan Türü Birincisi
Puanı: 826.67
Yerleştiği Program: Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul: Türk Maarif Koleji
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AHMET ŞİMŞİR
Türkçe – Sosyal Bilimler (TS) Puan Türü Birincisi
Puanı: 740.00
Yerleştiği Program: İktisat
Okul: Bülent Ecevit Anadolu Lisesi
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NAZAR SADRAZAM
İngilizce Dil (İD) Puan Türü Birincisi
Puanı: 814.17
Yerleştiği Program: Radyo, Televizyon ve Sinema
Okul: Güzelyurt Türk Maarif Koleji