"Ada 74 Feribotu için kredi başvurusundan sonuç alınamadığı için satışı kararlaştırıldı"

Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şti, Ada 74 Feribotu hakkında iddialara yanıt vererek, feribotun maliyeti ve satış kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aykut Günel tarafından yapılan açıklamada, halkı aydınlatmak, şeffaf ve anlaşılır olmak istedikleri ifade edilerek, feribotun alımı sürecindeki dekont ve faturalar da paylaşıldı.

Açıklamada, geminin, Türk Loydu ve Başçarkcı tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra alımına onay verildiği kaydedilerek, ardından yaşanan giderler ve kredi desteğinin alınamaması nedeniyle, sermaye yetersizliği sonucunda şirketin Ada 74’ü satış kararı aldığı belirtildi.

Bunun yanında, KKTC tarafından bu süreçte herhangi bir meblağ ödenmediği bildirildi.

- “KTD, 1975 yılından beri KKTC’nin tanınması ve tanıtılması yönünde çalışmalarda bulunmaktadır”

Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şti’nin (KTD) Kıbrıs Türk suları ile dış sularda kara veya havada kombine veya yardımcı her türlü nakliye işi, her türlü yük, akaryakıt, hayvan ve fer’an yolcu nakliyatı işleri yapmak üzere 1975 yılında kurulduğu kaydedilen açıklamada, şirketin bugüne dek KKTC’nin tanınması ve tanıtılması yönünde faaliyetlerde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, iki ülkenin ortaklığında kurulan KTD’nin sermayesinin yüzde 51’inin Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (TDİ)’ye, 49’unun ise KKTC İnkişaf Sandığı Konsolide Fonu’na ait olduğu ifade edilerek, geminin alınabilmesi için gereken finansmanı sağlamak için 23 Mayıs 2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında 60 milyon TL tutarında sermaye artışı yapılarak şirket sermayesinin 68 milyon TL’ye yükseltildiği aktarıldı.

Bu tutarın 38 milyon 600 bin TL’sinin Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. tarafından, kalan 29 milyon 400 bin TL’sinin de T.C. Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi (KEİ) tarafından KKTC İnkişaf Sandığı Konsolide Fonu’na oradan da şirket hesabına aktarıldığı bilgisi verilen açıklamada, buna ek olarak, sermaye artışı ile gemi bedeli olan 4 milyon 700 bin euro arasındaki kur kaybı nedeniyle geminin alınabilmesi için Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (TDİ)’den 25 milyon TL borç alındığı bildirildi.

Finansmana ek olarak, geminin alınmasında Şirket Genel Müdür Yardımcısı Ercan Elçin’in, Türk Loydu ve Başçarkcı tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra geminin alınmasına onay verdiği kaydedilen açıklamada, yapılan kontrollerde geminin konforlu, herhangi bir aksamında sıkıntı olmadığı tespit edildikten sonra satın alındığı belirtildi.

- “Gemi, Megamar Şirketi tarafından alınarak, KTD’ye devredildi”

Açıklamada, alımın ardından geminin devrine ilişkin şunlar kaydedildi:

“Bu gemi öncelikle Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ. tarafından üstüne alınıp devri Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şti.’ne yapılacaktı. Fakat Yunanistan tarafı Türkiye Denizcilik İşletmeleri ve Kıbrıs Türk Denizcilik Şirketine satılmasına imkan vermedikleri için Acentemiz olan Megamar Denizcilik Şirketi ile protokol yapıp geminin öncelikle Megamar tarafından satın alınabilme imkanı oluşturuldu, sonrasında da Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şti.’ne devri sağlandı.

Basında çıkan dekontla ilgili olarak da, T.C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve KEİ Ofisi tarafından KKTC İnkişaf Sandığına aktarılan paraların tümü şirket hesabına geçilmiştir. Yapılacak olan ödemelerin bireysel ödeme yapılamayacağından dolayı şirket hesabından Megamar ile yapılmış protokolden dolayı Megamar Denizcilik Acentesi’ne gönderilmiştir. Megamar Acente de bizim adımıza ödemeyi Yunanistan’daki firmaya göndermiştir. Bahsi geçen makbuz doğru olmakla birlikte paylaşılan bilgiler eksik ve yanıltıcıdır.”

KKTC tarafından herhangi bir meblağın ödenmediğinin aşikar olduğu belirtilen açıklamada, geminin satış kararına ilişkin ise şu ifadeler kullanıldı:

“Gemi alındığı tarih itibariyle, yaşanan kur kaybı ve geliri olmayan şirketin personelin giderleri, yakıt giderleri, liman masraflarının devam etmesi nedeniyle zaten işletme sermayesi olmayan, gerek mevcut biriken borçları yapılandırmak gerekse de işletme sermayesi oluşturmak amacıyla kredi desteği istenmiştir. Kredi için başvurularda bulunmuş ancak sonuç alınamamıştır. Bu nedenle işletme sermayesinin yetersizliği sonucunda şirket mevcut taşınır mal olan ADA 74 gemisine satış kararı almıştır.”

Gemi alım sürecindeki faturaların da paylaşıldığı açıklamada, paylaşım amacının halkı ve kamuoyunu aydınlatmak olduğu, bundan sonraki süreci de aynı şeffaflık ve samimiyetle paylaşmaya devam edecekleri duyuruldu.