DAÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencisinden büyük başarı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencisi Alperen Kıvanç Demir büyük bir başarı göstererek Türkiye’nin en büyük Endüstri Mühendisliği Öğrencileri Birliği olan Türkiye Endüstri Mühendisleri Toplulukları Birliği (EMT) Yönetim Kurulu’na seçildi. Alperen, Sponsorluk ve Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı görevini üstlendi. Bu sayede Türkiye EMT’nin kurucu üyelerinden olan DAÜ Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Kulübü, ilk defa Türkiye EMT Yönetim Kurulu’na öğrenci göndermiş oldu.



KKTC’de Tek

2005 yılında kurulan EMT, Türkiye ve Kıbrıs’taki Endüstri Mühendisliği ve İşletme Mühendisliği öğrenci kulüplerini bir arada tutmayı hedefleyen ilk ve tek Endüstri Mühendisliği ile alakalı tüzel kişilik olarak ön plana çıkıyor. Kuruluşundan bu yana gittikçe büyüyen ve şu an Türkiye’deki lider üniversitelerin içinde bulunduğu 15 üniversitedeki Endüstri Mühendisliği Topluluklarını barındırıyor. DAÜ Endüstri Mühendisliği Öğrenci Kulübü de topluluğun kurucu üyelerinden biri olup, adada topluluğa üye olan tek öğrenci kulübü. EMT’nin amaçları arasında; düzenlenen çeşitli etkinlik ve yarışmalarla, Endüstri Mühendisliği ve İşletme Mühendisliği öğrencilerinin iş hayatının zorluklarıyla yüzleşmelerini sağlayarak, iş hayatlarında karşılaşabilecekleri olası sorunlar, içinde bulunacakları projeler ve yönetmek durumunda kalacakları krizler hakkında bilgi ve tecrübe kazandırmak yer alıyor.



Dünyanın En Ünlü Üniversitelerine Kabul Alıyorlar

DAÜ Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gökhan İzbırak’ın verdiği bilgiye göre, Endüstri Mühendisleri ile İşletme Mühendisleri sanılanın aksine sadece fabrikalarda değil, aynı zamanda hizmet sektöründe (danışmanlık, ulaşım, telekomünikasyon, enerji, lojistik, finans, bankacılık, hastaneler, eğitim, yazılım, turizm, marka yöneticiliği, pazarlama, insan kaynakları vs.), inşaat ve petrol, gaz, madencilik şirketlerinde de başarıyla görev yapmakta ve firmaların daha az harcama ile daha çok ve daha kaliteli ürün ve hizmet sunmalarına katkıda bulunmakta.

Öğrencilerine Çift Ana Dal programları ile Endüstri Mühendisliği diplomasına ek olarak Makine Mühendisliği veya İşletme (Business Administration) diploması alabilme olanağını da sağlayan Endüstri Mühendisliği programı, Türkiye’de sadece 5 üniversitenin sahip olabildiği ABET akreditasyonuna (abet.org) da sahip. İlk mezunlarını verdiği 1998 yılından itibaren imalat, hizmet ve inşaat sektörlerinin marka olmuş ulusal ve uluslararası firmalarında yöneticilik yapmakta olan bölüm mezunları, ayrıca MIT ve Cambridge gibi dünyanın en ünlü üniversitelerinde lisansüstü programlara da kabul almakta.