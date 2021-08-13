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Gürcafer'den önemli iddia

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KTİMB Başkanı Gürcafer TC kaynaklı bir firmanın köy yollarını yapmak için fonsuz aldığı malzemelerle Ercan Havaalanı’nın asfaltlama işlerini yaptığını iddia ederek polis ve savcılığı göreve davet etti

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Gürcafer'den önemli iddia

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, KKTC’de iş yapan Türkiye Cumhuriyeti kaynaklı firmanın, köy yollarını yapması için verilen fonsuz malzemelerle, Ercan Havaalanı’nın asfaltlama işlerini yaptığını öne sürdü.

Yazılı açıklama yapan Gürcafer, “Bu usulsüzlüktür” diyerek, Cumhurbaşkanını, Başbakanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanını, Başsavcılığı ve Polis Genel Müdürlüğü’nü göreve çağırdı.

Gürcafer, gözlerinin önünde usulsüzlük yapıldığını savunarak yaklaşık 30 bin ton asfaltlamanın hem TC hem KKTC tarafından konan kurallara aykırı köy yollarının malzemelerinin kullanılarak yapıldığının ortada olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanını, Başbakanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanını, Başsavcılığı ve Polis Genel Müdürlüğü’nü göreve davet eden Gürcafer, hukukun üstünlüğünü ve yasaların herkes için geçerli olduğunu görmek istediklerini belirtti.

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