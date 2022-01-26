DAÜ'den ünlü yapımcı Emre Oskay’a teşekkür plaketi

DAÜ rektörlüğü “Othello’nun Ruhu” başlıklı kısa filmin çekimleri için Türkiye Cumhuriyeti’nden profesyonel bir ekibin adaya gelmesini sağlayarak Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencilerine eşsiz bir tecrübe kazandırdığı için ünlü yapımcı Emre Oskay teşekkür plaketi sunuldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü tarafından DAÜ İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü’nde Öğretim Elemanı olarak eğitim veren ünlü yapımcı Emre Oskay’a, “Othello’nun Ruhu” başlıklı kısa filmin çekimleri için Türkiye Cumhuriyeti’nden profesyonel bir ekibin adaya gelmesini sağlayarak Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencilerine eşsiz bir tecrübe kazandırdığı için teşekkür plaketi takdiminde bulunuldu. Takdim töreni, DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu’nun makamında gerçekleşti.

Plaket Prof. Dr. İşçioğlu Tarafından Takdim Edildi

Törene; Prof. Dr. İşçioğlu’nun yanı sıra, DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Aysu Arsoy ile Yrd. Doç. Dr. Yetin Arslan, Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bahire Efe Özad, Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürü Derviş Ekşici, Halkla İlişkiler ve Medya Müdürü Burcu Sultan Betin ile Araştırma Görevlisi Ümit Akdeniz de hazır bulundu. Törende Emre Oskay’a plaketi Prof. Dr. İşçioğlu tarafından takdim edilirken, aynı zamanda 2010-2011 Akademik Yılı Güz Dönemi DAÜ İletişim Fakültesi mezunu olan Emre Oskay’a Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürü Derviş Ekşici tarafından Mağusa Türk Gücü futbol takımının forması hediye edildi.

Törende konuşan DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu, ünlü yapımcı Emre Oskay’a gerek DAÜ İletişim Fakültesi öğrencilerine sağlamış olduğu katkılar, gerekse de DAÜ’nün ulusal ve uluslararası film festivallerinde tanıtımı için vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkürlerini iletti.