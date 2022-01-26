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BTM 1. Lig Kırmızı Grup'ta günün sonuçları

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BTM 1. Lig Kırmızı Grup'ta günün sonuçları
İKTİSATBANK BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP 7.HAFTA TOPLU SONUÇLARI
SFC 1461 İskele Trabzon-Gülgün Süt Düzova: 1-2
Türkmenköy-Geçitkale: 0-0
Yenierenköy-Mehmetçik: 6-0
Demirerler C.Demirhan-Vadili: 1-1
Akova Vuda-Serdarlı: 5-0
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