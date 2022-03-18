DAÜ'de bahar coşkulu geçecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından bahar etkinlikleri organize edildi.

Pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenecek olan tüm etkinlikler halka açık ve ücretsiz olacak.

Diğer yandan detayları ilerleyen zamanlarda aktarılacak 25. DAÜ Bahar Festivali ise bu yıl 18-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.

1 NİSAN’DA “EMU SOUND SET FESTİVALİ” DÜZENLENECEK

DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlikler kapsamında 1 Nisan Cuma günü “EMU Sound Set Festivali” düzenlenecek.

RAP müzikseverleri bir araya getirecek festival saat 18:00’de DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda yer alacak.

“ROCK’N EMU 10” FESTİVALİ GERÇEKLEŞECEK… MANGA SAHNE ALACAK…

Bu yıl 10. Kez düzenlenecek olan “Rock’n EMU” etkinliği ise 8 Nisan Cuma günü, saat 17:30’da, DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda yer alacak.

Eetkinlikte, Türkiye ve KKTC’den rock grupları ve rock sanatçıları, DAÜ Müzik Kulübü, Force Awakens, Grup Redd, Manga ve yabancı grup Decapitated sahne alacak.

EDİP AKBAYRAM TÜRKÜ SEVERLER İLE BULUŞACAK

13 Mayıs Cuma günü saat 21:00’de DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda yer alacak 9. “Türkülerle DAÜ” etkinliği ise DAÜ Müzik Kulübü Türk Halk Müziği Grubu’nun seslendireceği parçalar ile başlayacak. Ardından Türkiye’nin önde gelen sanatçılarından Edip Akbayram konseri ile gece devam edecek.