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DAÜ'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle konferans düzenlendi

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DAÜ'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle konferans düzenlendi
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Uluslararası Öğrenci Aktivite ve Öğrenci Cemiyetleri Birimi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle konferans düzenlendi.
DAÜ’den verilen bilgiye göre, 8 Mart Cuma günü, saat 16.00’da, Aktivite Merkezi’nde yer alan etkinlikte DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Girişimci Neriman Kaşif, DAÜ İletişim Fakültesi Doktora Öğrencisi ve Girişimci Hanife Erişen ile  Aslı Özgüç katılımcılar ile bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı.
Açılış konuşmasını gerçekleştiren Uluslararası Öğrenci Aktivite ve Öğrenci Cemiyetleri Birimi’nden Cemre Mühendisoğlu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.
Konferans kapsamında alanında belli bir başarı elde etmiş olan kadınlar ile bir araya gelme fırsatı yakalayan katılımcılar, gerçekleştirilen sunumlar sırasında kariyer gelişimi, fırsatlar ve yaşanılan zorluklar ile ilgili birincil kaynaktan bilgiler edindiler. Konferans sonunda ise etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere ve konuşmacılara çiçek takdim edildi.
 
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