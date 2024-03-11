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Hayata tutunamadı

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Hayata tutunamadı
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Ülkemizin tanınmış ailelerinden Eyyüboğlu ailesinin acı günü. Vergi Dairesi’nden uzun yıllardır çalışan Rüya Eyyüboğlu hayatını kaybetti.
Geçtiğimiz Cuma günü iş yerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve tedavi gören Rüya Eyyüboğlu’nun acı haberi sevenlerini yasa boğdu.
Rüya Eyyüboğlu’nun cenazesi  yarın öğlen Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi'nde kılınacak öğle namzına müteakip  cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedilecek.
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