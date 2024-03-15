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DAÜ'de 14 Mart Tıp Bayramı etkinliği düzenlendi

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DAÜ'de 14 Mart Tıp Bayramı etkinliği düzenlendi
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Uluslararası Ortak Tıp Programı, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle etkinlik düzenledi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, dün yapılan etkinliğe, DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Ozan Gülcan, Tıp Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Dr. N. İlke Akçay ile Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri ve öğrencileri katıldı. 

Etkinlikte, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi öğrencileri adına konuşan öğrenci temsilcisi Barış Ali Ömer, tıp öğrencisi gözünden tıp bayramı konulu konuşma gerçekleştirdi. Ömer, gerek tıp öğrencileri gerekse doktorlar için özel bir gün olduğunu belirterek, bugünün tıp bilimine büyük katkı koyan İbn-i Sina ve Dr. Fazıl Küçük’ün de doğum günü olduğunu vurguladı. 

Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. Akçay tüm hekimlerin ve geleceğin hekimlerinin 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayarak, 14 Mart tarihi hakkında bilgiler verdi. Söz konusu tarihin modern tıp eğitiminin başlangıcı olarak kabul edildiğini aktaran Yrd. Doç. Dr. Akçay, 14 Mart Tıp Bayramı hakkında tarihsel bilgiler verdi. 14 Mart Tıp Bayramı’nın ulusal bir bayram olduğunun altını çizen Yrd. Doç. Dr. Akçay, bir dahiliye uzmanı olan ve Kuzey Kıbrıs Türk toplumu için önemli bir lider olan Dr. Fazıl Küçük’ün adının yaşadığı fakültede olmaktan gurur duyduklarını bildirdi.

DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Öztüren de yaptığı konuşmasında, söz konusu anlamlı günde insan sağlığı için özveri ile çalışan tüm hekimlere, sağlık çalışanlarına ve öğretim üyelerine minnetlerini sunarak DAÜ olarak sağlık ve tıp eğitimine büyük önem verdiklerinin altını çizdi. Prof. Dr. Öztüren, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nin donanımlı altyapısı, deneyimli kadrosu ve modern eğitim anlayışı ile hiç durmadan çalıştıklarını vurgulayarak tüm hekimlerin ve hekim adaylarının bayramını kutladı.

Açılış konuşmalarının ardından Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Halil Eren Sakallı “Hekim Gözünden 14 Mart Tıp Bayramı” konulu sunum yaptı.

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