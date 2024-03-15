Cemsa’da zamana karşı yarışacaklar

17 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirecek olan organizasyonda geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi “Time Attack”, yani zamana karşı pist yarışı ve “Auto Show”, yani spor otomobil sergisinin yapılacağı etkinlik şeklinde olacak. 14.00’te kapıların açılacağı organizasyonda sergilenecek olan araçlar yerlerini alacak ve ardından “Time Attack” yarışı başlayacak.
Ön çeker, Arka çeker, Dört çeker, Elektrikli araçlar ve yarış için hazırlanmış veya özel araçların olacağı “Extreme” sınıfı ile Kadınlar sınıfı da olacak ve toplamda 6 sınıfta mücadeleler yaşanacak. Hazırlanacak parkurda ikişer tur atacak olan yarışçılar birincilik için ter dökecek. Etkinlik boyunca spor araçların da sergileneceği organizasyonda Auto Show ödülleri de olacak. “En İyi Makine Dizaynı”, “En İyi Dış Görünüm”, “En İyi Müzik Sistemi” araç sahibi kupa ile ödüllendirilecek. Etkinlikte ayrıca Drift gösterisi de yapılacak.
Ön kayıtlar 210’ü geçti
Herhangi bir lisans veya üyelik şartının aranmayacağı etkinlikte “Time Attack” için kayıtlar 60’ı, “Auto Show” için ise kayıtların 150’yi geçtiği açıklandı. “Time Attack” yarışında her kategorinin ilk üçüne kupa verileceği ayrıca kategori birincilerine bir sonraki yarışa ücretsiz kayıt hakkı verileceği duyuruldu
Time Attack Ön Kayıt Listesi:
|Kapı No.
|Sürücü
|Araç
|Kategori
|1
|ATEŞ TUFAN
|GT-FOUR
|AWD
|2
|ALPAY EROSAL
|FORD FIESTA PROTO
|AWD
|3
|ARDA GÖKSU
|SUBARU IMPREZA
|AWD
|4
|COŞKUN GÜREL
|GOLF7R
|AWD
|5
|EMRE EROSAL
|FORD FIESTA PROTO
|AWD
|6
|HASAN ŞENSTÜRK
|EVO 8
|AWD
|7
|İBRAHİM C.EROĞLU
|VW ARTION R-LINE
|AWD
|8
|KEMAL ÖZKURAL
|EVO 3
|AWD
|9
|ÖMER KARANFİL
|MITSUBISHI EVO 5
|AWD
|10
|SELEN BİLGİMER
|EVO 6
|AWD
|11
|YILMAZ DOĞAN
|CELİCA GT FOUR
|AWD
|12
|HÜSEYİN KARAOĞLAN
|SUBARU WRX STI
|AWD
|13
|TANJU CANDAŞ
|MITSUBISHI LANCER EVO5
|AWD
|14
|BARAN AKALER
|MUTSUBISHI EVO 8
|AWD
|15
|MEHMET SALİH ÇELİKDEN
|TOYOTA YARİS GR
|FWD
|16
|KADERINA GÖKTAŞ
|CIVIC EG4
|FWD
|17
|HÜLYA GÖKTAŞ
|TOYOTA GLANZA
|FWD
|18
|SALİH PAKARI
|VITZ RS
|FWD
|19
|YİĞİT ORUÇ
|VW BORA
|FWD
|20
|NİHAT BÜRÜNCÜK
|HONDA CIVIC EG
|FWD
|21
|ONAT KUTLAR
|HONDA CIVIC EK
|FWD
|22
|BEHİÇ TOPCU
|HONDA CIVIC
|FWD
|23
|HASAN KARLITAŞ
|HONDA CIVIC
|FWD
|24
|HÜSEYİN ŞARMAN
|WAUXHALL CORSA
|FWD
|25
|TURGAY KUMBARACI
|HONDA CRX
|FWD
|26
|ÖMER DOĞAN
|SEAT IBIZA 1.8T
|FWD
|27
|JALE KUSET
|CITROEN C2
|FWD
|28
|ALİ POLAT
|SUZUKI SWIFT
|FWD
|29
|ADEM PENÇE
|TOYOTA CORSA
|FWD
|30
|İSMET TALAŞ
|HONDA CIVIC
|FWD
|31
|KUZEY VAİZ
|VW GOLF 5 GTI
|FWD
|32
|ALİ GÜRAN TAHSİN
|EUNOS ROADSTER
|RWD
|33
|ERGÜN UTKAN POYRAZLI
|NISSAN 350Z
|RWD
|34
|MUSTAFA BAĞRIAÇIK
|NISSAN 350Z
|RWD
|35
|AHMET BAĞRIAÇIK
|NISSAN 350Z
|RWD
|36
|HURİ BAĞRIAÇIK
|NISSAN 350Z
|RWD
|37
|CENGİZHAN GÜNGÖR
|MAZDA RX7
|RWD
|38
|ŞAFAK ŞEN
|NISSAN SILVIA S14
|RWD
|39
|EMİNE KEREMOĞLU
|NISSAN SILVIA S14
|RWD
|40
|MUHAMMET DAĞTAŞ
|NISSAN 350Z
|RWD
|41
|YAŞAM KARAKURT
|TOYOTA SOARER
|RWD
|42
|SARP TOPRAK
|NISSAN 350Z
|RWD
|43
|ÖZGÜR ÇETİN
|NISSAN S15
|RWD
|44
|MERT BOZAY
|BMW E36
|RWD
|45
|ÇETİN BOZDOĞAN
|C 230
|RWD
|46
|AHMET KASAP
|Toyota GR86
|RWD
|47
|YAMAÇ ŞAHİN
|MERCEDES
|RWD
|48
|CANER BARAN
|BMW Z4
|RWD
|49
|AHMET NECATİ ÖZKAN
|MERCEDES
|RWD
|50
|MUSTAFA ULBE
|BMW M4
|RWD
|51
|UFUK GÜNEŞ
|RX8 1JZ
|RWD
|52
|ALİ TUTAR
|SR20
|RWD
|53
|MUSTAFA EFEEFE
|FORD MEXICO
|RWD
|54
|ORHAN KELEŞ
|NISSAN SILVIA S14
|RWD
|55
|ORHAN OLKANLI
|HONDA CIVIC EK
|FWD
|56
|CAFER POLİLİLİ
|HONDA CIVIC EP3
|FWD
|57
|SALİH AYVACI
|MERCEDES C200
|RWD
|58
|MERT BAHŞİ
|HONDA DC5 TYPER
|FWD
|59
|CEMAL KANİOĞLU
|HONDA TT RACING
|FWD
|60
|GAZANFER TÜTÜNCÜ
|BMW E36
|RWD
|61
|EMRE KANAL
|TOYOTA GLANZA
|FWD
|62
|İZER ÖZVURULMUŞ
|MITSUBISHI EVO 8
|AWD
|63
|GÖLGEM PAŞA
|SUBARU GC8
|AWD