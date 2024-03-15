Cemsa’da zamana karşı yarışacaklar

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD) 2024 sezonuna yarış festivali “Race Fest” ile başlıyor. Yılın ilk “Time Attack & Auto Show” organizasyonu 17 Mart 2024 Pazar günü Cemsa Sporting Center’de yapılıyor

Kapı No. Sürücü Araç Kategori 1 ATEŞ TUFAN GT-FOUR AWD 2 ALPAY EROSAL FORD FIESTA PROTO AWD 3 ARDA GÖKSU SUBARU IMPREZA AWD 4 COŞKUN GÜREL GOLF7R AWD 5 EMRE EROSAL FORD FIESTA PROTO AWD 6 HASAN ŞENSTÜRK EVO 8 AWD 7 İBRAHİM C.EROĞLU VW ARTION R-LINE AWD 8 KEMAL ÖZKURAL EVO 3 AWD 9 ÖMER KARANFİL MITSUBISHI EVO 5 AWD 10 SELEN BİLGİMER EVO 6 AWD 11 YILMAZ DOĞAN CELİCA GT FOUR AWD 12 HÜSEYİN KARAOĞLAN SUBARU WRX STI AWD 13 TANJU CANDAŞ MITSUBISHI LANCER EVO5 AWD 14 BARAN AKALER MUTSUBISHI EVO 8 AWD 15 MEHMET SALİH ÇELİKDEN TOYOTA YARİS GR FWD 16 KADERINA GÖKTAŞ CIVIC EG4 FWD 17 HÜLYA GÖKTAŞ TOYOTA GLANZA FWD 18 SALİH PAKARI VITZ RS FWD 19 YİĞİT ORUÇ VW BORA FWD 20 NİHAT BÜRÜNCÜK HONDA CIVIC EG FWD 21 ONAT KUTLAR HONDA CIVIC EK FWD 22 BEHİÇ TOPCU HONDA CIVIC FWD 23 HASAN KARLITAŞ HONDA CIVIC FWD 24 HÜSEYİN ŞARMAN WAUXHALL CORSA FWD 25 TURGAY KUMBARACI HONDA CRX FWD 26 ÖMER DOĞAN SEAT IBIZA 1.8T FWD 27 JALE KUSET CITROEN C2 FWD 28 ALİ POLAT SUZUKI SWIFT FWD 29 ADEM PENÇE TOYOTA CORSA FWD 30 İSMET TALAŞ HONDA CIVIC FWD 31 KUZEY VAİZ VW GOLF 5 GTI FWD 32 ALİ GÜRAN TAHSİN EUNOS ROADSTER RWD 33 ERGÜN UTKAN POYRAZLI NISSAN 350Z RWD 34 MUSTAFA BAĞRIAÇIK NISSAN 350Z RWD 35 AHMET BAĞRIAÇIK NISSAN 350Z RWD 36 HURİ BAĞRIAÇIK NISSAN 350Z RWD 37 CENGİZHAN GÜNGÖR MAZDA RX7 RWD 38 ŞAFAK ŞEN NISSAN SILVIA S14 RWD 39 EMİNE KEREMOĞLU NISSAN SILVIA S14 RWD 40 MUHAMMET DAĞTAŞ NISSAN 350Z RWD 41 YAŞAM KARAKURT TOYOTA SOARER RWD 42 SARP TOPRAK NISSAN 350Z RWD 43 ÖZGÜR ÇETİN NISSAN S15 RWD 44 MERT BOZAY BMW E36 RWD 45 ÇETİN BOZDOĞAN C 230 RWD 46 AHMET KASAP Toyota GR86 RWD 47 YAMAÇ ŞAHİN MERCEDES RWD 48 CANER BARAN BMW Z4 RWD 49 AHMET NECATİ ÖZKAN MERCEDES RWD 50 MUSTAFA ULBE BMW M4 RWD 51 UFUK GÜNEŞ RX8 1JZ RWD 52 ALİ TUTAR SR20 RWD 53 MUSTAFA EFEEFE FORD MEXICO RWD 54 ORHAN KELEŞ NISSAN SILVIA S14 RWD 55 ORHAN OLKANLI HONDA CIVIC EK FWD 56 CAFER POLİLİLİ HONDA CIVIC EP3 FWD 57 SALİH AYVACI MERCEDES C200 RWD 58 MERT BAHŞİ HONDA DC5 TYPER FWD 59 CEMAL KANİOĞLU HONDA TT RACING FWD 60 GAZANFER TÜTÜNCÜ BMW E36 RWD 61 EMRE KANAL TOYOTA GLANZA FWD 62 İZER ÖZVURULMUŞ MITSUBISHI EVO 8 AWD 63 GÖLGEM PAŞA SUBARU GC8 AWD

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nde (KKDSOD) sezon “Race Fest”, yarış festivali organizasyonu ile başlıyor. “Drag” yarışları ve “Time Attack” yarışları organize eden dernek, yeni sezona oldukça yoğun katılımın olacağı bir organizasyonla başlıyor. Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Tuning Torch, Audi Debreli, Capital, Akeler Kaporta Boya, Mobile Link, Kaan Motors, Etik Hastanesi’nin katkılarıyla ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda yapılacak olan organizasyon Cemsa Sporting Center’de olacak.17 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirecek olan organizasyonda geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi “Time Attack”, yani zamana karşı pist yarışı ve “Auto Show”, yani spor otomobil sergisinin yapılacağı etkinlik şeklinde olacak. 14.00’te kapıların açılacağı organizasyonda sergilenecek olan araçlar yerlerini alacak ve ardından “Time Attack” yarışı başlayacak.Ön çeker, Arka çeker, Dört çeker, Elektrikli araçlar ve yarış için hazırlanmış veya özel araçların olacağı “Extreme” sınıfı ile Kadınlar sınıfı da olacak ve toplamda 6 sınıfta mücadeleler yaşanacak. Hazırlanacak parkurda ikişer tur atacak olan yarışçılar birincilik için ter dökecek. Etkinlik boyunca spor araçların da sergileneceği organizasyonda Auto Show ödülleri de olacak. “En İyi Makine Dizaynı”, “En İyi Dış Görünüm”, “En İyi Müzik Sistemi” araç sahibi kupa ile ödüllendirilecek. Etkinlikte ayrıca Drift gösterisi de yapılacak.Herhangi bir lisans veya üyelik şartının aranmayacağı etkinlikte “Time Attack” için kayıtlar 60’ı, “Auto Show” için ise kayıtların 150’yi geçtiği açıklandı. “Time Attack” yarışında her kategorinin ilk üçüne kupa verileceği ayrıca kategori birincilerine bir sonraki yarışa ücretsiz kayıt hakkı verileceği duyuruldu