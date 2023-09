DAÜ 26. Oryantasyon Günleri başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından her akademik dönemin başında DAÜ’ye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin karşılanmaları ve yerleştirilmeleri ile birlikte, uyum süreçlerinin desteklenmesi amacıyla düzenlenen DAÜ Oryantasyon Günleri’nin 26’ncısı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başladı. 29 Eylül 2023 tarihine kadar devam edecek olan DAÜ 26’ncı Oryantasyon Günleri kapsamında çeşitli etkinlikler de düzenlenecek.



Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda gerçekleşen DAÜ Oryantasyon Günleri programı kapsamında, 29 Eylül 2023 Cuma gününe kadar yeni öğrencilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gelmelerinin ardından DAÜ’de konaklayacakları yurtlara yerleşmeleri sağlanacak. Öğrenciler için Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü, Öğrenci İşleri Müdürlüğü ile Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu önünde danışma masaları kuruldu. Öğrenciler bu masalara başvurarak ihtiyaç duydukları her bilgiye ulaşabiliyor.



18 Eylül 2023 Pazartesi günü İngilizce Yeterlilik Sınavı’nın birinci aşaması, 19 Eylül 2023 Salı günü ise ikinci aşaması yapılacak. Öğrencilerin sınav alanına ulaştırılmaları için yurtlar bölgesi, DAÜ-2 Yurdu önünden DAÜ Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu’na ring seferleri düzenlenecek.



Kuzey Kıbrıs’ta Yaşam Semineri Verilecek

22 Eylül 2023 Cuma günü, saat 10:30’da, DAÜ Aktivite Merkezi Salonu’nda, Polis Genel Müdürlüğü tarafından yeni öğrencilere “Kuzey Kıbrıs’ta Yaşam Semineri”, 28 Eylül 2023 Perşembe günü, saat 10:00’da, DAÜ Aktivite Merkezi Salonu’nda, DAÜ Psikolojik Danışmanlık, Rehberlik ve Araştırma Merkezi (PDRAM) Başkanı Dr. Psk. Fatoş Özeylem tarafından “Üniversite Yaşamına Uyum Semineri” ve 28 Eylül 2023 Perşembe günü, saat 11:00’de, DAÜ Aktivite Merkezi Salonu’nda, DAÜ Kadın Araştırmaları ve Eğitim Merkezi (KAEM) Araştırma Görevlisi Fatoş Türüç tarafından “Flört Şiddeti Semineri” verilecek.



Kampüs Turları ve Çeşitli Etkinlikler Düzenlenecek

Yeni öğrenciler için, 26 Eylül 2023 Salı günü, saat 10:00 ve 14:00’te kampüs turları düzenlenecek. Kampüs turları Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü binası önünden başlayacak. Ayrıca öğrenciler için 15-28 Eylül 2023 tarihleri arasında, her gün saat 20:00’de, DAÜ-2 Yurdu önünde sinema gösterimi, karaoke ve rekreasyon günleri etkinlikleri gerçekleştirilecek.



Hoş Geldin Gecesi

DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü, DAÜ’nün yeni öğrencilerine özel olarak, 29 Eylül 2023 Cuma günü, saat 19:30’da, DAÜ Atatürk Meydanı’nda Hoş Geldin Gecesi düzenleyecek. Etkinlik kapsamında fakülte, yüksekokul ve öğrencilerin ilgi alanlarına göre katılabilecekleri 100’ün üzerinde öğrenci kulübünün tanıtımları gerçekleştirilecek. Tümöğrenci velilerinin de davetli olduğu Hoş Geldin Gecesi etkinliğinde Kıbrıs’a özgü yiyecek ve içecekler ikram edilecek. Ayrıca, etkinlikte Kıbrıs’a özgü halk dansları gösterisi de yer alacak.



DAÜ 26. Bahar Dönemi Oryantasyon Günleri ile yeni öğrencilerin 2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi ders başlangıcına en iyi şekilde hazırlanmaları hedefleniyor.