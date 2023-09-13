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Hindistan'da 58 yıl önceki hırsızlık olayının zanlısı 78 yaşında yakalandı

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Hindistan'da 78 yaşındaki şüpheli, 1965'te iki manda ve bir buzağı çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

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Hindistan'da 58 yıl önceki hırsızlık olayının zanlısı 78 yaşında yakalandı
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The Times of India'nın haberine göre, 58 yıl önce Karnataka eyaletinin Bidar şehrinin Mehakar köyünden iki manda ve bir buzağı çalındı.

Olayın failinin Maharaştra eyaletinin Udagir kentinden 20 yaşındaki Ganapati Vitthal Wagore olduğu belirlendi.

Mandalar ve buzağı kısa sürede bulunarak sahiplerine iade edilse de şüpheli veya şüpheliler yakalanamadı.

Aradan geçen 58 yılın ardından şu anda 78 yaşında olan şüpheli Wagore, yerel polisin çözülmemiş dava projesi kapsamında gözaltına alındı.

Şüphelinin daha önce yakalanarak mahkemeye çıkarıldığını ancak tutuklama emrine rağmen kaçtığını belirten polis, Wagore'in yıllardır polisle "kedinin fareyle oynadığı gibi oynadığını" söyledi.

Polis, yaşı göz önüne alındığında Wagore'in kefaletle serbest bırakılabileceğini bildirdi.

Wagore'in suç ortağı olduğu iddia edilen ve 1965'te 30 yaşında olan Krishna Chandar'ın ise 2006'da hayatını kaybettiği aktarıldı.

Söz konusu vaka, Bidar polisinin araştırmasını yürüttüğü en eski dava olarak kayıtlara geçti.

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