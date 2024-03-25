Çavuşoğlu, YÖK Heyeti ile değerlendirme toplantısı yaptı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ile teknik çalışmalar yapmak üzere KKTC’ye gelen ​Yükseköğretim Kurulu (YÖK) heyetiyle değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, toplantıya, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KKTC Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, YÖK Başkan Vekili ve Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Haldun Göktaş ile YÖK temsilcileri, bakanlık bürokratları ve uzmanları katıldı.

Çavuşoğlu: “Yaşanılan sıkıntıları ve üniversitelerin genel durumunu değerlendirme fırsatı bulacağız”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu toplantı öncesi açıklamasında, üniversitelerle ilgili işleri yürütmekte sorumluluğu bulunan bakanlık olarak uzun yıllardır YÖK ile iletişimde olduklarını, yükseköğretimde yaşanan veya yaşanabilecek sorunların çözümü konusunda sürekli iş birliği yaptıklarını belirtti.

Çavuşoğlu, bu iş birliğini geliştirmek adına iki kurum arasında protokoller imzalandığını anımsattı.

Son zamanlarda KKTC'de yükseköğretimle ilgili bazı tartışmaların olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, bu tartışmaların geçici olduğunu ve yaşananların, alınması gereken tedbirlerin hızlandırılması adına fayda sağlayabileceğini söyledi.

Nazım

Çavuşoğlu, bakanlık olarak bu konularda sürekli gelişim içinde olduklarını ve yükseköğretimin gelişmesi için çalıştıklarını dile getirerek, “YÖK heyetinin gelmesi ile birlikte yaşanılan sıkıntıları ve üniversitelerin genel durumunu değerlendirme fırsatı bulacağız. Bu değerlendirmeden sonra da alınması gereken tedbirleri alacak, yasalarımızda eksiklik varsa bunları toplayarak, geleceğe doğru yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Göktaş: “Acil bir durumla karşı karşıyayız ve ne yapabileceğimizi değerlendiriyoruz”

YÖK Başkan Vekili ve Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Haldun Göktaş ise, yükseköğretimin büyük ölçüde birbiri ile entegre ve iç içe olduğunu belirtti.

Göktaş, KKTC'deki yükseköğrenim alanındaki yapılanmanın uzun bir emeğin ürünü olduğunu belirtirken, uluslararası standart hedefi doğrultusunda oluşturulan bu sistemin büyük bir vizyonun ürünü olduğunu vurguladı.

Göktaş, yaşanan sıkıntıların giderilmesi için önemli bir çalışma yaptıklarını ve 9 kişilik geniş bir heyetle KKTC'ye geldiklerini ifade ederken, “Şu anda acil bir durumla karşı karşıyayız ve bu durumla ilgili ne yapabileceğimizi değerlendiriyoruz. Umarım her şey olumlu bir şekilde çözüme kavuşur" diye konuştu.

Feyzioğlu: “Biz bu sorunları da el birliği ile çözeceğiz”

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da konuşmasında, bir üniversitede başlatılan soruşturmanın KKTC üniversite sisteminin genelini kötülemek ve karalamak için kullanılmasına izin verilmemesi gerektiğini kaydetti.

Yükseköğretim Kurulunun Başbakan Ünal Üstel’in talebi üzerine KKTC’ye geldiğini ve Türkiye olarak her türlü teknik desteği vermeye hazır olduklarını ifade eden Feyzioğlu, “Sorunları olduğundan daha fazla büyütüp, çıkılmaz gibi gösterip, devleti ve kurumlarını da küçük düşürmeye kimsenin kalkışmaması lazım. Biz bu sorunları da el birliği ile çözeceğiz. Herkes müsterih olsun” dedi.