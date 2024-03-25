YDÜ ve Dikmen Belediyesi iş birliğinde düzenlenen “Sağlıklı Yaşlanma” paneline yoğun katılım

Dikmen Gençlik Merkezi’nde (DİGEM) ücretsiz olarak düzenlenen “Sağlıklı Yaşlanma” paneli yoğun bir katılımla yapıldı

Yakın Doğu Üniversitesi’nin Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Dikmen Belediyesi iş birliğinde Dikmen Gençlik Merkezi’nde (DİGEM) ücretsiz olarak düzenlenen “Sağlıklı Yaşlanma” paneli yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Yaşlılar Haftası’nda düzenlenen panelde, sağlıklı yaşlanma ve toplum sağlığı konuları ele alınarak sağlıklı yaşam tarzının teşvik edilmesi hedeflendi.

Moderatörlüğünü Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Dilan Kırmızı’nın yaptığı panele Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ve Dikmen Belediyesi’nin kadın meclis üyeleri de katıldı. Panelin açılış konuşmasını yapan Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, etkinliğin Dikmen halkı için önemine vurgu yaparak Yakın Doğu Üniversitesi’ne teşekkür etti. Çelebi, “Yakın Doğu Üniversitesi ile olan iş birliğimiz, halk sağlığına önemli bir katkı sunuyor” şeklinde konuştu.

Sağlıklı bir toplum için bilgiye erişimin önemine değinen Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Etkinlik Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Dilan Kırmızı ise “Özellikle belediyelerimizle gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri sayesinde halkımızla doğrudan bir araya gelerek gerçekleştirdiğimiz bilgi aktarımını son derece değerli görüyoruz” dedi. Yrd. Doç. Dr. Dilan Kırmızı, ilerleyen günlerde de benzer bilgilendirme toplantıları düzenlemeye devam edeceklerini vurguladı.

Ağız ve diş sağlığından beslenmeye pek çok konu ele alındı

Bölge halkının yoğun katılımıyla düzenlenen panelde Yakın Doğu Üniversitesi’nden akademisyenler merkezine sağlıklı yaşlanmayı alan pek çok konuda bilgilendirme yaptı. Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Özay Önöral, “Yaş Alırken Ağız ve Diş Sağlığını Koruma Yolları” sunumuyla ağız ve diş sağlığı ile ilgili önemli bilgiler verdi. Doç. Dr. Önöral, “Artan yaşla birlikte diş yüzeylerinde aşınma, dişeti çekilmesi ve diş kayıpları meydana gelebilir. Kaybedilen dişlerin yerine yapılacak protetik restorasyonlar lüks değil, gerekliliktir” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Hoca ise “Yaşlılıkta Sıvı Alımı ve Beslenme” konusunu ele alarak “Yaş ilerledikçe sıvı alımı arttırılmalı, sıvı kaybı önlenmeli, kas kütlesini artırıcı şekilde beslenilmeli ve mutlaka diyetisyen kontrolü altında kişiye özel beslenme planlanmalı” dedi. Doç. Dr. Hoca, yaşlı bireylerde rutin yetersiz beslenme taramaları yapılması gerektiğini vurgulayarak “Yaşlı bireylere aralıklı oruç yapılmasını önermiyoruz. Günlük beslenmenin 3 ana öğün üzerinden planlanması son derece önemli” dedi.

Fiziksel aktivite ve uykuya dikkat!

Sunumunda fiziksel aktivitenin yaşlanma sürecindeki önemine dikkat çeken Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim üyesi Uzm. Fzt. Hüseyin Özkader ise “Her gün farklı kas gruplarını çalıştırıcı şekilde fiziksel aktivite yapılmalı. Isınma, hızlı tempolu yürüyüş ve sonra soğuma için egzersizler yapılmalı” önerisinde bulundu. Uyku sorunları konusunda bilgilendirme yapan Doç. Dr. Gonca İnanç ise “Yaşlılıkla birlikte uyku kalitesi azalabilir. Özellikle ilaç kullanımı ve sürekli idrara çıkma isteği uyku kalitesini bozabilir. İyi bir uyku için uygun ortamın oluşturulması önemlidir” dedi.

Zihninizi aktif tutun!

Panelin son konuşmacısı olan Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Murat Özgören de yaşlanma sürecindeki bilişsel değişikliklere değindi. Yaşlanma sürecinde unutkanlığı önlemek için sürekli zihinsel aktivite gerektiğini belirten Prof. Dr. Özgören; “Sabahları aç karnına kahve içmek Alzheimer riskini azaltabilir. Aktif bir sosyal yaşam ve sağlıklı beslenme zihinsel sağlığı olumlu yönde etkiler. Bazı şeyleri yaşlanmayla unutmak doğal bir süreçtir. Ancak, zihni aktif tutmak ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmek, yaşlılık sürecinde bilişsel işlevlerin korunmasına katkı sağlar” dedi.