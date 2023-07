ARUCAD’ın 2022-2023 Akademik Yılı mezuniyeti gerçekleşti

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), 2022-2023 Akademik Yılı mezunlarına, 12 Temmuz Çarşamba akşamı, Üniversitenin Konferans Salonunda düzenlediği tören ile diplomalarını verdi. Törende Üniversitenin Kurucusu Erbil Arkın da Sanat Yüksek Lisans programı mezunu olarak diplomasını aldı

Kıbrıs’ın ve Bölgenin sanat, tasarım, iletişim odaklı üniversitesi olarak 2017 yılında kurulan Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi, 2022-2023 Akademik Yılını başarı ile tamamlayan 17 öğrencisini 12 Temmuz Çarşamba akşamı Konferans Salonunda düzenlediği törenle mezun etti. Öğrencilere diplomaları, Kurucusu, Mütevelli Heyet Başkanı, Mütevelli Heyet Üyeleri ve Rektörü tarafından takdim edildi. Üniversitenin Kurucusu Erbil Arkın da Sanat Yüksek Lisans programı mezunu olarak diplomasını Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sinan Arkın’dan aldı. Bu sırada Üniversite için tarihi bir an yaşandı. Öğretim üyesi olan ARUCAD Mütevelli Heyeti Başkanı Yrd. Dr. Sinan Arkın, Üniversitenin Kurucusu olan babası Erbil Arkın’a diplomasını takdim etti.

Plastik Sanatlar, Fotoğraf, Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Yeni Medya ve İletişim, Görsel İletişim Tasarımı Bölümleri ve Sanat Yüksek Lisans öğrencilerinin mezun olduğu törene ARUCAD Kurucusu Erbil Arkın, Mütevelli Heyeti Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sinan Arkın, Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Mütevelli Heyet Üyeleri, Öğretim Üyeleri, mezunlar ve veliler katıldı. Tören, Üniversitenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.



MEZUN KUNDAİ MHARADZE; “ARUCAD SİZE KONFOR ALANINIZDAN ÇIKMAYI VE YARATICI BİR ŞEKİLDE KUTUNUN DIŞINDA DÜŞÜNMEYİ ÖĞRETİR”



Törenin ilk konuşmasını yapan Plastik Sanatlar Bölümü mezunu Kundai Mharadze, bu törenin bugüne kadarki öğrenme deneyimlerinin bir takdiri olduğunu belirtti. Mharadze, “ARUCAD'a kayıt olmak hayatımda verdiğim en doğru karardı. Geriye dönüp baktığımda, bırakın ilk kez kalem tutmayı, ilk kez çizmeyi öğrenen 3 yaşındaki bir çocuk gibi hissettim kendimi! ARUCAD size konfor alanınızdan çıkmayı ve yaratıcı bir şekilde kutunun dışında düşünmeyi öğretir” ifadelerini kullandı.



PROF. DR. ASIM VEHBİ; “BAŞARI, İÇTENLİKLE ÇALIŞMAK, SÜREKLİ ÖĞRENMEK VE KENDİ DEĞERLERİNİZDEN ÖDÜN VERMEDEN İLERLEMEKLE GELİR”



Törenin hoş geldiniz konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Asım Vehbi, mezuniyet törenlerinin akademik hayatta bir dönemi tamamlamanın ve yeni başlangıçların kutlandığı anlamlı bir etkinlik olduğunu, böylelikle bir başarı öyküsünün son noktasına gelindiğini vurguladı. Vehbi mezunlara, “Hayallerinizi gerçekleştirmek için önünüzde sonsuz bir potansiyel var. Her biriniz, farklı yeteneklere, ilgi alanlarına ve hedeflere sahipsiniz. İçinizdeki potansiyeli keşfetmek, tutkularınızı takip etmek ve azimle çalışmak, sizi istediğiniz hedeflere ulaştıracaktır. Başarı, içtenlikle çalışmak, sürekli öğrenmek ve kendi değerlerinizden ödün vermeden ilerlemekle gelir” dedi.



YRD. DOÇ. DR. SİNAN ARKIN; “SANAT KÜLTÜREL DEĞİŞİMİN ANA İTİCİ GÜCÜDÜR”



Mütevelli Heyeti Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sinan Arkın, Üniversitenin kuruluş sürecinde ortaya koyduğu vizyona inandıkları ve varoluşunun bu kadar erken bir aşamasında hayatlarının uzun yıllarını burada geçirmeye karar verdikleri için tüm mezunlara teşekkür ederek konuşmasına başladı. Yrd. Doç. Dr. Sinan Arkın, “Sanat kültürel değişimin ana itici gücüdür. Bir toplumun dünyadaki yeni koşullara uyum sağlamasına olanak sağlayan kültürel değişimdir ve bu değişimi tetikleyen, diğerlerinden daha fazla sanattır. Dünyada belki 5-10 yıl önce söyleyemediğimiz hızlı bir değişim ve belirsizlik döneminden geçiyoruz. Yıkıcı bir salgından geçtik, her yerde ekonomik sıkıntı ve sivil huzursuzluk var. Tarih bize verdiği mesajla, önemli konuşmalar ve tartışmalar başlatarak, anlatıları değiştirme gücüne sahip olan sanatın böyle dönemlerle ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla, ortamınız ne olursa olsun, film, dans, resim, fotoğraf, heykel, bina, müzik, … mesleğinize sahip çıkın, çünkü önümüzdeki yıllarda en çok ihtiyaç duyulacak noktaların başında gelecek” dedi.

Bu mezuniyet töreninin Üniversitenin Kurucusu Erbil Arkın’ın da yüksek lisans mezunu olarak diploma alacağı için ayrıca özel olduğunu vurgulayan Sinan Arkın, “ Birazdan babama yüksek lisans diplomasını vereceğim ve bu benim için çok değerli bir an olacak. Dünyada kaç kişi babasına üniversite diploması verme fırsatı buluyor? Çok az kişi olduğuna eminim ve bu yüzden kendimi ayrıcalıklı hissediyorum” ifadelerini kullandı.

Başarısı için babası Erbil Arkın’ı tebrik eden Sinan Arkın, “hepimiz için tüm bunları mümkün kıldığınız için teşekkür ederiz. Seni seviyorum ve seninle gurur duyuyorum” dedi.





ERBİL ARKIN; “KENDİNİZİ GELİŞTİRİN, ŞAŞIRTIN VE HERKESE SAYGI GÖSTERİN”



ARUCAD Kurucusu ve Sanat Yüksek Lisans programı mezunu Erbil Arkın konuşmasına, ARUCAD çalışanlarına ve özellikle yüksek lisansını yaparken mezun olmasında emeği geçen akademisyenlere teşekkür ederek başladı. Yüksek lisans yaptığı sırada bazen bunu yapmanın 3.000 kişilik bir şirketi yönetmekten daha zor olduğunu düşündüğünü dile getiren Erbil Arkın neden yüksek lisans yaptığını şöyle açıkladı: “Öncelikle Kurucusu olduğum Üniversitenin en alt kademesinden başlayarak nasıl çalıştığını görmek istedim. Çok güzel bir deneyimdi. Heykeller yapmak istemiştim. İçimde hala 70’li yılların öğrenci tutkusu var. Bu benim her zaman yapılacaklar listemdeydi. 1973’te De Montfort Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümünden mezun olduğumda yüksek lisansa devam edemedim. Benim için her zaman bir pişmanlık olmuştu. Burası bana daha ileriye gitmem için bir fırsat oldu. Neredeyse 50 yıl sonra tekrardan mezun oldum. Bir diğer nedeni de o dönemde paraya ihtiyacım vardı, burslarla yaşıyordum, çalışmam gerekiyordu. Bu nedenle kendi mezuniyet törenime bile katılamamıştım. Birkaç yıl sonra gerçekten pişman olmuştum. Şimdi kendi mezuniyetime geldiğime göre bu sefer işler yolunda gitti demektir.”

Üniversitedeki herkesle duyduğu gururu dile getiren Erbil Arkın öğrencilere, “Daima hayallerinizi takip edin, asla vazgeçmeyin, kendinizi geliştirin, şaşırtın ve herkese saygı gösterin. Burada olduğum için çok mutluyum” mesajını ileterek sözlerini sonlandırdı.



ARUCAD 2022-2023 MEZUNLARI DİPLOMALARINI ALDI



Tören sonunda, ARUCAD 2022-2023 Akademik Yılı Lisans ve Yüksek Lisans Mezunları diplomalarını alarak geleneksel kep atma seremonisini Üniversitenin bahçesinde gerçekleştirdi. Colony Otel’de düzenlenen gala gecesiyle mezuniyetlerini tüm ARUCAD Ailesi ile birlikte kutladılar.