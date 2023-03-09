ARUCAD’da Ölçme ve Değerlendirme Eğitimi gerçekleşti

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Akademisyenlerine yönelik hizmet içi eğitim kapsamında İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlgi Şemin tarafından “Ölçme ve Değerlendirme” Eğitimi gerçekleştirildi

ARUCAD Kalite Güvence Ajansının düzenlediği eğitimde, Prof. Dr. İlgi Şemin, ölçme ve değerlendirme yöntemleri, teknikleri ve araçlarını kullanarak öğrencilerin bilgi ve becerilerini ölçme ve değerlendirme konusunda bir sunum gerçekleştirdi. Eğitimde ölçme ve değerlendirme kriterleri üzerinde duran Prof. Dr. İlgi Şemin, “Ölçme ve değerlendirme, eğitim sürecinin önemli bir unsurudur. Performansın, eşitlikçi, tarafsız ve sistemli bir şekilde ölçülmesi ve değerlendirilmesi özen ister. Buradan elde ettiğimiz sonuç ile öğrencilerin eğitim sürecinde ulaştıkları düzey ve eğitimin başarılı ve başarısız olduğu alanları ilgili bilgi sahibi oluruz. Öğretim üyeleri ve öğrencilere, sürecin değerlendirilmesi ve yansımalarını görme olanağını verir” dedi.



Prof. Dr. İlgi Şemin, ölçme ve değerlendirmenin doğru yapılmasının eğitim kalitesinin geliştirilmesinde ve buna bağlı olarak, programların ulusal ve uluslararası akreditasyon süreçlerinin planlanmasında büyük rol oynadığını belirtti.

Eğitimin teorik bölümünün ardından uygulama kısmına geçildi ve eğitim genel değerlendirme ile son buldu.





