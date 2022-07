ARUCAD ilk mezunlarını uğurladı

2018-2019 Akademik Yılında eğitime başlayan Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), 26 Temmuz Salı akşamı Üniversitenin Konferans Salonunda düzenlediği mezuniyet töreni ile ilk mezunlarını verdi

Sanat, tasarım ve iletişim alanlarını bir arada bulunduran sanat odaklı tematik bir üniversite olarak Kıbrıs’ta ve Bölgede bir ilki gerçekleştiren ARUCAD’ın ilk mezuniyet töreninde bölümlerini başarı ile tamamlayan 14 öğrencisine diplomaları, Kurucusu, Mütevelli Heyet Başkanı, Rektörü ve konukları tarafından takdim edildi. Plastik Sanatlar, Fotoğraf, Görsel İletişim Tasarımı Bölümleri ve Sanat Yüksek Lisans öğrencilerinin mezun olduğu törene Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Girne Kaymakamı Sinan Güneş, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, ARUCAD Kurucusu Erbil Arkın, Mütevelli Heyeti Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sinan Arkın, Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi ile Üniversitenin akademik-idari kadroları ve veliler katıldı.

MEZUN AİHAM NEMER; “ARUCAD BİR ÜNİVERSİTEDEN DAHA FAZLASIYDI, BİR AİLEYDİ”

Törenin ilk konuşmasını yapan Görsel İletişim Tasarımı Bölümü mezunu Aiham Nemer, 4 yıllık yoğun çabanın sona erdiği mezuniyetin bir istasyon ve hayatın bir istasyondan diğerine durmaksızın devam eden bir yolculuk olduğundan bahsetti. Sabırlı olmanın ve kendine inanmanın başarının en büyük anahtarı olduğunu söyleyen Nemer, “Akademisyenlerimize, 4 yıldır bize gösterdikleri sabır ve anlayış için çok teşekkür ederiz. Sizlerden çok şey öğrendik, şimdi öğrendiklerimizi paylaşma sırası bizlerde, çünkü bilgi bireylerle sınırlı değildir, bilgi isimlerinizi ve sizden öncekileri sonsuza dek nesilden nesile yaşatmanın bir yoludur” dedi. ARUCAD’daki görevli herkese teşekkürü bir borç bildiğini aktaran Nemer, “ARUCAD, bir üniversiteden daha fazlasıydı, bir aileydi” diyerek sözlerini sonlandırdı.



PROF. DR. ASIM VEHBİ; “BİR ÜNİVERSİTENİN KİMLİĞİNİN EN ÖNEMLİ UNSURLARINDAN BİRİ ONUN MEZUNLARIDIR”

Törenin hoş geldiniz konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Asım Vehbi, ARUCAD’ın kurulduğu günden bu yana sanat odaklı bir üniversite olarak kimliğine yakışır birçok projeye ve etkinliğe imza attığını, misyonu gereği sanat ve tasarım alanında dünyanın en önemli üniversiteleri ile rekabet edecekleri eğitim seviyesine ulaşmak için tüm ekibin büyük bir gayret içerisinde çalıştığını kaydetti. Vehbi mezunlara, “Bir üniversitenin kimliğinin en önemli unsurlarından biri onun mezunlarıdır. ARUCAD, belki de her şeyden evvel, sizlerin becerisi, başarısı, sağlam duruşu ve çalışma geleneği ile anılacak. Bu nedenle, üniversitenizi hayatınız boyunca görünür biçimde omzunuzda ve göğsünüzde taşıyacaksınız. Bizler üniversitenizi her alanda gururla taşıyacağınıza yürekten inanıyoruz” ifadelerini kullandı.



YRD. DOÇ. DR. SİNAN Ş. ARKIN; “BİR ÜNİVERSİTENİN BAŞARISINI BELİRLEYEN, MEZUNLARININ YAŞAMLARI VE BAŞARILARIDIR”

Mütevelli Heyeti Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sinan Ş. Arkın, Üniversitenin varlığının bu kadar erken aşamasında inançla ARUCAD Ailesine katılmaya karar verdikleri için ilk mezunlarının çok özel olduğunu ifade ederek konuşmasına başladı. Sinan Ş. Arkın, “Her şeyden önce, en içten dileğim, kalıcı işler yaratabilmenizdir. Sizler bu Üniversitenin bayrak taşıyıcılarısınız. Gerçek başarı, bir eğitim kurumunun sahip olduğu öğrenci sayısı veya olanaklarının ne kadar modern olduğu değil, hatta yalnızca araştırmaya yaptığı katkılar da değildir. Bir üniversitenin başarısını belirleyen, mezunlarının yaşamları ve başarılarıdır. Bu yüzden, yaşamlarınızda ve kariyerlerinizde sizi her zaman destekleyeceğiz. Dışarı çıkın ve dünyayı fethedin! Ve bunu yaparken lütfen bizi hatırlayın. Biz sizi mutlaka hatırlayacağız” dedi.



ERBİL ARKIN; “GELECEK SENE SİZE YİNE BÜYÜK BİR GURURLA BAKMAK İSTERİM”

Kurucu Erbil Arkın törende yaptığı konuşmada, ARUCAD’ın 6-7 sene önce beyninde bir kıvılcım olarak başladığını, git gide bir rüyaya dönüştüğünü söyledi. Erbil Arkın, “O rüyayı gerçekleştirelim istedim. Şimdi sahneden mutlulukla sizleri izliyorum” dedi. Arkın, “Bugün ilk mezunlarımızı veriyoruz. Belki 5-10 sene sonra sizler bu üniversiteye hoca olarak döneceksiniz. 15-20 sene sonra mezun olanlar ise sizden bahsedecekler. Sizler de onlara ARUCAD’ın ilk mezunları olduğunuzu gururla söyleyeceksiniz” şeklinde konuşmasını sürdürdü.

ARUCAD’ın kâr amaçlı bir üniversite olmadığının bilindiğinin altını çizen Erbil Arkın, “Bu üniversite, kültürümüz, milletimiz, halkımız içindir” ifadelerini kullandı. Arkın, “Umuyorum ki ARUCAD, nesiller sonra da Kıbrıs’ın kültürünün, karakterinin önemli bir parçası olur ve Kıbrıs ARUCAD olmadan düşünülemez” dedi. Konuşmasının sonunda, gelecek sene yine sahneden büyük bir gururla bu tabloyu izlemek istediğini belirten Erbil Arkın, bu başarıyı ortaya koyan akademisyenlere, öğrencilere, velilere ve tüm çalışanlara teşekkür etti.

Cumhuriyet Meclis Başkanı Zorlu Töre konuşmasında, mezun öğrencilere Girne şehrini ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini unutmamalarını temenni etti. Töre, ülkeye sanat ve tasarım alanında bir üniversite kazandırdıkları için Arkın Ailesine teşekkür etti.

Konuşmasında "Bazen diplomasi ve ekonomik güçle elde edilemeyecek başarılar bir sanat eseriyle kazanılmaktadır” ifadelerini kullanan Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, görevlerinin Kıbrıs'ta üretilen eserlere sahip çıkmak ve değer vermek olduğunu belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, mezunlara her zaman büyük düşünmelerini, çok çalışmalarını ve başarılarını paylaşmalarını tavsiye ederek başarılar diledi.