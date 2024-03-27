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Zaniolo'nun transfer girişiminde trajik gelişme

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Bonservisi Galatasaray'da bulunan NicoloZaniolo'nun transferi için Fiorentina'nın devreye girdiği ancak trajik bir gelişme nedeniyle girişimlerin şimdilik sekteye uğradığı ileri sürüldü

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Zaniolo'nun transfer girişiminde trajik gelişme
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Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiralık olarak gönderdiği NicoloZaniolo, CorrieredelloSport'ta dün yayınlanan röportajında Serie A'ya dönmek istediğini ancak bu konuda kararın sarı kırmızılı kulüpte olduğunu söyledi. İtalyan gazetesinde bugün yer alan haberde ise Zaniolo için Fiorentina'nın devrede olduğu ileri sürüldü.
Geçtiğimiz günlerde vefat eden Fiorentina CEO'su Joe Barone'nin, bonservisi Galatasaray'da bulunan futbolcunun transferi için girişimlerde bulunduğu belirtildi. 
Haber detayında "Joe Barone'ninFiorentina taraftarlarına son hediyesi" yorumu yapılırken, İtalyan futbol adamının ölümünden birkaç gün önce Zaniolo'nunmenajeriClaudioVigorelli ile görüştüğü ifade edildi.
Fiorentina'da Nicolas Gonzalez'in sezon sonunda satılması halinde, Arjantinli futbolcunun yerine NicoloZaniolo'nun transfer edilmesi planlanıyor.
Haberde, 24 yaşındaki futbolcunun sezon bitiminde Galatasaray'a dönmesinin ardından, Barone'nin geçtiğimiz günlerde başlattığı temasın hatları daha belirgin bir müzakereye dönüşebileceği vurgulandı.
 
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