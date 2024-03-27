Manchester United, yeni golcüsünü Brentford'da buldu

Transfer çalışmalarına başlayan Manchester United'ın, Brentford'un Jamaika asıllı İngiliz santraforuIvanToney'i gündemine aldığı ileri sürüldü.
FabrizioRomano'nun haberine göre; Arsenal ve Chelsea'yle adı anılan Toney için Manchester ekibi de devreye girdi.
HOJLUND'A ALTERNATİF OLACAK
Kırmızı Şeytanlar'ın, 28 yaşındaki futbolcuyu RasmusHojlund'a alternatif olabilecek bir rotasyon oyuncusu olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi. Haber detayında Toney'in Danimarkalı forvet ile birlikte de oynayabileceği kaydedildi.
10 MAÇTA 4 GOL
2020 yılından bu yana Brentford forması giyen IvanToney, bu sezon 10 maçta forma giydi ve 4 kez ağları havalandırdı.
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