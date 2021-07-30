2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yedinci gününde yüzmede bir dünya, iki olimpiyat rekoru kırıldı, Çin ize madalya sıralamasında zirvedeki yerini korudu

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda günün madalya müsabakaları tamamlandı. Dünyanın en büyük spor organizasyonunda Çin 19 altın, 10 gümüş ve 11 bronz madalyayla zirvede bulunuyor.

Ev sahibi Japonya, 17 altın, 4 gümüş ve 7 bronz madalyayla ikinci, 14 altın, 16 gümüş ve 11 bronz madalyası bulunan ABD ise üçüncü sırada yer aldı.

Milli boksör BusenazSürmeneli'nin yarı finale çıkmasıyla bir madalyayı daha garantileyen Türkiye ise şu anda 2 bronz madalyayla 60. sırada bulunuyor.

YÜZMEDE BİR DÜNYA 2 OLÜMPİYAT REKORU

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yüzme yarışlarında, kadınlar 200 metre kurbağalamada Güney Afrikalı sporcu TatjanaSchoenmaker, 2.18.95'lik derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalyaya uzandı.

24 yaşındaki Schoenmaker, ülkesi Güney Afrika'ya 25 yıl sonra yüzmede altın madalya getiren isim olarak da tarihe geçti.

Erkekler 200 metre sırtüstünde Rusya Olimpiyat Komitesi'nden EvgenyRylov, 1.53.27'lik zamanıyla olimpiyat rekoru kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 100 metre serbest stilde Avustralyalı EmmaMcKeon, 51.96'lık derecesiyle kendisine ait olimpiyat rekorunu geliştirerek altın madalya elde etti.

Erkekler 200 metre bireysel karışık stilde altın madalyayı Çinli sporcu ShunWang elde etti. Wang, 1.55.00'lık derecesiyle Asya rekoru kırdı.

Djokovic'in "altın slam" hedefi Zverev'e takıldı

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırp tenisçi NovakDjokovic, yarı finalde klasmanda 5. sırada yer alan Alman Alexander Zverev'e 6-1, 3-6 ve 1-6'lık setlerle 2-1 yenildi.

ek erkekler finalinde Zverev ile Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Karen Khachanov olimpiyat şampiyonu olabilmek için mücadele edecek.

Djokovic, bu sonuçla "altın-slam" yapma hedefini gerçekleştiremedi. Bu yıl Avustralya Açık, Fransa Açık ve Wimbledon'da şampiyonluğa ulaşan Djokovic, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na altın madalya hedefiyle geldi.

Tecrübeli sporcu, Tokyo 2020'de şampiyon olması durumunda 2021'in son büyük tenis turnuvası Amerika Açık'ı da alarak tarihte "altın-slam" yapabilen ilk ve tek erkek tenisçi olmayı istiyordu.

Atletizmde ilk altın madalya Etiyopyalı Barega'nın

Atletizmde erkekler 10 bin metre yarışında Etiyopyalı SelemonBarega altın madalya kazandı.

okyo Olimpiyat Stadı'nda yapılan 10 bin metre finalinde 25 atlet ter döktü. Zorlu bir yarışın ardından bitişi 27.43.22'lik derecesiyle Etiyopyalı SelemonBarega ilk sırada geçti ve altın madalyanın sahibi oldu.

Dünya rekortmeni Ugandalı JoshuaCheptegei, 27.43.63'lik derecesiyle gümüş madalya elde etti. Cheptegei'nin vatandaşı JacobKiplimo da 27.43.88'lik derecesiyle kürsünün 3. basamağına çıktı.

Fransız judocu Riner, Tokyo'dan da boş dönmedi

Judoda artı 100 kilonun favorisi olarak gösterilen dünyaca ünlü Fransız sporcu TeddyRiner, çeyrek finalde yenilerek altın madalya hedefine ulaşamasa da üst üste dördüncü olimpiyatından da madalyayla ayrılmayı başardı.

Pekin 2008'de bronz, Londra 2012 ve Rio 2016'da altın madalya alan TeddyRiner, Tokyo'da ev sahibi ülkeden HisayoshiHarasawa'yıipponla yenerek bronz madalya elde etti.

Riner'in kariyerinde 2 olimpiyat, 10 dünya ve 5 Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.

