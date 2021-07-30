banner583
Trafiğe 17 ayda 40 kurban
Trafiğe 17 ayda 40 kurban
26 0
Deneyimli savunmacı, Yeni Boğaziçi’nde
Deneyimli savunmacı, Yeni Boğaziçi’nde
127 0
 
“Bu kadarına da pes!”
“Bu kadarına da pes!”
35 0
Böyle taşıma mı olur?
Böyle taşıma mı olur?
209 0
Muhabbet ve kaliteli hizmet arayanların adresi
Muhabbet ve kaliteli hizmet arayanların adresi
152 0
Aslan mucize peşinde
Aslan mucize peşinde
49 0
"3. doz için acele etmeyin”
209 0
banner661

Satrançta, gençler şampiyonası düzenlenecek

banner476

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu, satranç sporcularının gelişimine katkıda bulunmak ve 2021 Gençler Şampiyonunu belirlemek üzereKKSF I. Gençler Satranç Şampiyonasını gerçekleştirecek

banner666
Satrançta, gençler şampiyonası düzenlenecek
Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu (KKSF)2021 KKSF I. Gençler Satranç Şampiyonasını gerçekleştirecek.
Güzelyurt'taki Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Kafeteryasında6 – 7 – 8 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenlenecek olan KKSF I. Gençler Satranç Şampiyonası,satranç sporcularının gelişimine katkıda bulunmak ve 2021 Gençler Şampiyonunu belirlemek üzere ilk kez düzenlenecek.
KKSF lisansı olan 1 Ocak 2002 – 31 Aralık 2012 arasında doğan sporcuların katılım hakkı olan turnuva için son başvuru tarihi 5 Ağustos 2021 olarak açıklanırken, başvurular sadece [email protected] adresinden yapılacak.
30 TL olan katılım ücretinin, KKSF banka hesaplarına veya federasyon ofisine son kayıt tarihine kadar yatırılması gerekirken, dekontlar federasyonun e-posta adresine gönderilecek. Dekontlar turnuva başlangıcında turnuva hakemine de verilebilecek.
Sporcular, görevliler ve turnuva bekleme alanında bulunacak aile bireyleri son 72 saat içerisinde (4-5 Ağustos) yapılan Negatif PCR test sonuçlarını ve kimliklerini kayıt kontrolde hakemlere gösterecekler.
 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.