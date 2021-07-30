Satrançta, gençler şampiyonası düzenlenecek

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu (KKSF)2021 KKSF I. Gençler Satranç Şampiyonasını gerçekleştirecek.
Güzelyurt'taki Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Kafeteryasında6 – 7 – 8 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenlenecek olan KKSF I. Gençler Satranç Şampiyonası,satranç sporcularının gelişimine katkıda bulunmak ve 2021 Gençler Şampiyonunu belirlemek üzere ilk kez düzenlenecek.
KKSF lisansı olan 1 Ocak 2002 – 31 Aralık 2012 arasında doğan sporcuların katılım hakkı olan turnuva için son başvuru tarihi 5 Ağustos 2021 olarak açıklanırken, başvurular sadece [email protected] adresinden yapılacak.
30 TL olan katılım ücretinin, KKSF banka hesaplarına veya federasyon ofisine son kayıt tarihine kadar yatırılması gerekirken, dekontlar federasyonun e-posta adresine gönderilecek. Dekontlar turnuva başlangıcında turnuva hakemine de verilebilecek.
Sporcular, görevliler ve turnuva bekleme alanında bulunacak aile bireyleri son 72 saat içerisinde (4-5 Ağustos) yapılan Negatif PCR test sonuçlarını ve kimliklerini kayıt kontrolde hakemlere gösterecekler.
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