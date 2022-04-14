CSKA Moskova'da oynayan Yusuf Yazıcı tarihe geçti. Milli futbolcu, Rusya Ligi'ndeki ilk 6 maçının tamamında gol atan ilk futbolcu oldu

Rusya'da Yusuf Yazıcı fırtınası esmeye devam ediyor.

CSKA Moskova forması giyen milli futbolcu, Khimki maçını da boş geçmedi ve önemli bir istatistik yakaladı.

Yusuf , RusyaPremier Lig'deki ilk 6 maçının hepsinde gol atma başarısı gösteren ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

Ligde 6 maçta 8 gol atan yıldız futbolcu, Şubat ve Mart'ta üst üste iki kez ayın oyuncusu ödülüne de layık görülmüştü.

Bonservisi Fransız Kulübü Lille'de bulunan Yusuf Yazıcı devre arasında kiralık olarak CSKA Moskova'ya transfer olmuştu.



