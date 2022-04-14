banner762
banner815
Küçüklerin piste büyük mücadelesi başladı
Küçüklerin piste büyük mücadelesi başladı
21 0
Doğamız çöplük olma yolunda
Doğamız çöplük olma yolunda
22 0
 
“Şoför, annenin çığlıklarını umursamadı”
“Şoför, annenin çığlıklarını umursamadı”
807 0
Doğan’da tesisleşme çalışmaları hız kazandı
Doğan’da tesisleşme çalışmaları hız kazandı
14 0
KKTC’de en fazla kalp ve damar hastalıklarına bağlı hastalıklar görülüyor
KKTC’de en fazla kalp ve damar hastalıklarına bağlı hastalıklar görülüyor
31 0
Mağusa Limanı’ndaki tuvaletler bakım bekliyor
Mağusa Limanı’ndaki tuvaletler bakım bekliyor
22 0
“Direnişimiz artacak”
“Direnişimiz artacak”
15 0
banner797
banner794

Süper Lig’de 33. Hafta hakemleri açıklandı

banner476

Süper Lig’de 33. Hafta hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 33'üncü hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler açıklandı.
Ligin 33'üncü haftasında görev alacak hakemler şöyle:
BUGÜN
20.30 Trabzonspor - Vavacars Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
20.30 YukatelKayserispor - Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar
16 NİSAN CUMARTESİ
13.30 AtakaşHatayspor - Demir Grup Sivasspor: Ozan Ergün
16.00 Altay - MedipolBaşakşehir: Sarper Barış Saka
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
20.30 Fenerbahçe - Göztepe: Yasin Kol
17 NİSAN PAZAR
13.30 İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK: Volkan Bayarslan
16.00 Kasımpaşa - Adana Demirspor: Kadir Sağlam
20.30 GZT Giresunspor - Beşiktaş: Arda Kardeşler
18 NİSAN PAZARTESİ
20.30 Galatasaray - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Mustafa Kürşad Filiz 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.