Süper Lig’de 33. Hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 33'üncü hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler açıklandı.
Ligin 33'üncü haftasında görev alacak hakemler şöyle:
BUGÜN
20.30 Trabzonspor - Vavacars Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
20.30 YukatelKayserispor - Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar
16 NİSAN CUMARTESİ
13.30 AtakaşHatayspor - Demir Grup Sivasspor: Ozan Ergün
16.00 Altay - MedipolBaşakşehir: Sarper Barış Saka
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
20.30 Fenerbahçe - Göztepe: Yasin Kol
17 NİSAN PAZAR
13.30 İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK: Volkan Bayarslan
16.00 Kasımpaşa - Adana Demirspor: Kadir Sağlam
20.30 GZT Giresunspor - Beşiktaş: Arda Kardeşler
18 NİSAN PAZARTESİ
20.30 Galatasaray - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Mustafa Kürşad Filiz
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