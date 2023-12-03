Yusuf Yazıcı attı Lille kazandı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 14. haftasında Lille, sahasında Metz'i 2-0 mağlup etti.
Maçtaki gol perdesini 45+2. dakikada milli futbolcu Yusuf Yazıcı açtı, Jonathan David'in 45+6. dakikadaki penaltı golü skoru belirledi.
Bu sonuçla puanını 26'ya yükselten Lille, 4. sırada yer alırken, Metz 16 puanla 10. sırada kaldı.
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