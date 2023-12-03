Binatlı ohh dedi

Stadyum: GüzelyurtÜnerBerkalpStadı

Hakemler:EvrenKarademir, SertanAlkın, Emir Turalı

Binatlı:Uğur, Sertaç, Tahir, Aziz, Ersen, Kutluhan, Mehmet Zaim, Abdurrahman, Malik, HüseyinTomak, Yusuf Kumaş

Maraş:Umut, AhmetHellaç, EmreAktaş, Serkan, Burak, Önder, Emir, Mehmet Ergün, İlhan, AhmetKıyı

Goller: 27.Dk Malik, 61.Dk Aziz, 90.DK (P) Sertaç (Binatlı)- 6.Dk SüleymanBayır (Maraş)



İsmet KARAOSMAN

Birinci Ligin 11. Hafta karşılaşmasında Binatlı, Maraş’ı Güzelyurt Üner Berkalp Stadında konuk etti.

Maraş maça hızlı başlarken, golcüsü Süleyman Bayır ile dakika 6’da 1 – 0 öne geçti. Erken toparlanan Binatlı, Malik’in 27’deki kafa golüyle skoru 1 – 1 yaptı. 35. Dakikada Maraş, Mehmet Ergün Çekiç’in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Rakibinin 10 kişi kalmasından yararlanan Binatlı, 61’de Aziz ile öne geçti. 2 – 1 Son bölümde rakibinin risk almasından yararlananBinatlı, son dakikada kazandığı penaltıda kaptan Sertaç ile gol bulun maçı 3 – 1 kazandı.

