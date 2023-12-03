Binatlı ohh dedi

Stadyum: GüzelyurtÜnerBerkalpStadı
Hakemler:EvrenKarademir, SertanAlkın, Emir Turalı
Binatlı:Uğur, Sertaç, Tahir, Aziz, Ersen, Kutluhan, Mehmet Zaim, Abdurrahman, Malik, HüseyinTomak, Yusuf Kumaş
Maraş:Umut, AhmetHellaç, EmreAktaş, Serkan, Burak, Önder, Emir, Mehmet Ergün, İlhan, AhmetKıyı
Goller: 27.Dk Malik, 61.Dk Aziz, 90.DK (P) Sertaç (Binatlı)- 6.Dk SüleymanBayır (Maraş)
İsmet KARAOSMAN
Birinci Ligin 11. Hafta karşılaşmasında Binatlı, Maraş’ı Güzelyurt Üner Berkalp Stadında konuk etti.
Maraş maça hızlı başlarken, golcüsü Süleyman Bayır ile dakika 6’da 1 – 0 öne geçti. Erken toparlanan Binatlı, Malik’in 27’deki kafa golüyle skoru 1 – 1 yaptı. 35. Dakikada Maraş, Mehmet Ergün Çekiç’in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Rakibinin 10 kişi kalmasından yararlanan Binatlı, 61’de Aziz ile öne geçti. 2 – 1 Son bölümde rakibinin risk almasından yararlananBinatlı, son dakikada kazandığı penaltıda kaptan Sertaç ile gol bulun maçı 3 – 1 kazandı.
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