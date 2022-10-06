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Yiğidolar düelloyu kaybetti

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UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu üçüncü maçında temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, Ballkani’ye 4-3 yenildi

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Yiğidolar düelloyu kaybetti

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan mücadelenin 1. dakikasında Sivasspor Fredrik Ulvestad ile 1-0 öne geçti. Konuk ekibin beraberlik golü 20. dakikada Armend Thaçi'den geldi: 1-1. Ballkani, 31. dakikada Arbër Potoku'nun golüyle skoru 2-1'e getirdi. 66'da Meriton Korenica takımının 3. golünü kaydetti: 1-3.

Sivasspor, 75. dakikada Erdoğan Yeşilyurt ile farkı bire indirdi: 2-3. 90+1'de Mustapha Yatabare, beraberlik golünü attı: 3-3.

90+4. dakikada Arnavutluk takımı Ermal Krasniqi ile yeniden öne geçti ve karşılaşmayı 4-3 kazandı. 

Bu sonucun ardından Ballkani puanını 4'e yükseltirken temsilcimiz Sivasspor 4 puanda kaldı. 

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