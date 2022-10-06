Yiğidolar düelloyu kaybetti

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan mücadelenin 1. dakikasında Sivasspor Fredrik Ulvestad ile 1-0 öne geçti. Konuk ekibin beraberlik golü 20. dakikada Armend Thaçi'den geldi: 1-1. Ballkani, 31. dakikada Arbër Potoku'nun golüyle skoru 2-1'e getirdi. 66'da Meriton Korenica takımının 3. golünü kaydetti: 1-3.
Sivasspor, 75. dakikada Erdoğan Yeşilyurt ile farkı bire indirdi: 2-3. 90+1'de Mustapha Yatabare, beraberlik golünü attı: 3-3.
90+4. dakikada Arnavutluk takımı Ermal Krasniqi ile yeniden öne geçti ve karşılaşmayı 4-3 kazandı.
Bu sonucun ardından Ballkani puanını 4'e yükseltirken temsilcimiz Sivasspor 4 puanda kaldı.