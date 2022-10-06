Kırmızı şeytanlar Omonia’yı ikinci devrede geçti

UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda Güney Kıbrıs takımı Omonia konuk ettiği Manchester United’a 3-2 mağlup oldu.
Omonia karşılaşmanın ilk devresini 1-0 önde kapattığı Manchester United karşısında Rashford ve Martial’ın gollerine engel olamayarak 3 – 2 mağlup oldu.
TRİBÜNLERDE “TEK KIBRIS”
Maçta Ομονοια taraftarları üzerinde sınır olmayan tek bir Kıbrıs görseli oluşturdular. Ayrıca tribünlerde “Kıbrıs’ta Barış Engellenemez” pankartları açtılar.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.