Kırmızı şeytanlar Omonia’yı ikinci devrede geçti

UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda Güney Kıbrıs takımı Omonia konuk ettiği Manchester United’a 3-2 mağlup oldu.

Omonia karşılaşmanın ilk devresini 1-0 önde kapattığı Manchester United karşısında Rashford ve Martial’ın gollerine engel olamayarak 3 – 2 mağlup oldu.

TRİBÜNLERDE “TEK KIBRIS”

Maçta Ομονοια taraftarları üzerinde sınır olmayan tek bir Kıbrıs görseli oluşturdular. Ayrıca tribünlerde “Kıbrıs’ta Barış Engellenemez” pankartları açtılar.



