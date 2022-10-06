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Kırmızı şeytanlar Omonia’yı ikinci devrede geçti

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Kırmızı şeytanlar Omonia’yı ikinci devrede geçti
UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda Güney Kıbrıs takımı Omonia konuk ettiği Manchester United’a 3-2 mağlup oldu.
Omonia karşılaşmanın ilk devresini 1-0 önde kapattığı Manchester United karşısında Rashford ve Martial’ın gollerine engel olamayarak 3 – 2 mağlup oldu.
TRİBÜNLERDE “TEK KIBRIS”
Maçta Ομονοια taraftarları üzerinde sınır olmayan tek bir Kıbrıs görseli oluşturdular. Ayrıca tribünlerde “Kıbrıs’ta Barış Engellenemez” pankartları açtılar.
 
 
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