Yann Sommer Bayern Münih'te

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, İsviçreli kaleci YannSommer ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.
Manuel Neuer'in sakatlanmasıyla kaleci arayışlarını sürdüren Bayern Münih mutlu sona ulaştı.
Bavyera ekibi, BorussiaMonchengladbach'tan İsviçreli kaleci YannSommer'i renklerine bağladı.
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