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42 yaşındaki Daniel Güiza'dan yeni imza

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Fenerbahçe'nin eski golcüsü Daniel Güiza, 42 yaşında İspanya 5. Ligi takımlarından CD Rota ile anlaşma sağladı

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42 yaşındaki Daniel Güiza'dan yeni imza
Fenerbahçe'nin eski golcüsü Daniel Güiza sürpriz bir transfere imza attı.
42 yaşındaki Güiza, İspanya 5. Lig takımı CD Rota'ya transfer oldu.
İspanyol kulübünden yapılan açıklamada; Güiza ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı ve golcü oyuncunun bugünden itibaren takımla antrenmanlara çıkacağı duyuruldu.
2008-2011 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Güiza, sarı lacivertli formayla 98 resmi maçta 35 gol atarken, 21 kez de asist yapmıştı.
 
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