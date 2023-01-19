42 yaşındaki Daniel Güiza'dan yeni imza

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Daniel Güiza, 42 yaşında İspanya 5. Ligi takımlarından CD Rota ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Daniel Güiza sürpriz bir transfere imza attı.

42 yaşındaki Güiza, İspanya 5. Lig takımı CD Rota'ya transfer oldu.

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada; Güiza ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı ve golcü oyuncunun bugünden itibaren takımla antrenmanlara çıkacağı duyuruldu.

2008-2011 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Güiza, sarı lacivertli formayla 98 resmi maçta 35 gol atarken, 21 kez de asist yapmıştı.

