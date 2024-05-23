Vincent Kompany, Bayern Münih yolunda

Bayern Münih, Vincent Kompany'de karar kıldı. Bavyera ekibi bu sezon Premier Lig'den düşen Burnley'i çalıştıran Belçikalı teknik direktörle anlaştı

Bayern Münih, aradığı teknik direktörü İngiltere'de buldu. Sezon sonunda Thomas Tuchel ile yollarını ayıracağını açıklayan Bavyera ekibi, hiç gündemde olmayan bir isimle anlaştı.

Almanya'nın ünlü gazetesi Bild, kırmızı-beyazlı kulübün Premier Lig'de Burnley'i çalıştıran 38 yaşındaki Vincent Kompany ile el sıkıştığını yazdı. Gazete haberinde, anlaşmanın birkaç gün içinde resmen açıklanacağını iddia etti.

Kompany, 2020 yılında futbolculuk hayatını noktaladıktan hemen sonra Anderlecht'in başına geçti. Genç antrenör, ilk teknik adamlık deneyiminde 90 maçta 1,70 puan ortalaması tutturdu.

Belçikalı teknik adam çalıştırdığı ikinci takım Burnley'i geçen sezon Championship'te şampiyon yaparak büyük sevinç yaşadı. Bu yıl ise 38 maçta 5 galibiyet 9 beraberlik ve 24 mağlubiyet alan Vincent Kompany, takımının Premier Lig'den düşmesine engel olamadı.



