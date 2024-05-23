banner913
banner932
Buse’nin dünya sıralamasında yükselişi sürüyor
Buse’nin dünya sıralamasında yükselişi sürüyor
16 0
Lazer oyuncağından görme yetisini kaybeden çocuk
Lazer oyuncağından görme yetisini kaybeden çocuk
18 0
 
Arıklı'ya istifa çağrısı
Arıklı'ya istifa çağrısı
25 0
Göçmenköy’de kupaya coşkulu kutlama
Göçmenköy’de kupaya coşkulu kutlama
28 0
Hayvan üreticilerinin eyleminde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bahçe kapısı söküldü
Hayvan üreticilerinin eyleminde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bahçe kapısı söküldü
20 0
Siber'in çağrısı karşılıksız kalmadı
Siber'in çağrısı karşılıksız kalmadı
49 0
YDÜ Hastanesi, tümörü nokta atışla yok ediyor
YDÜ Hastanesi, tümörü nokta atışla yok ediyor
30 0
banner1032
banner1038

Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın

banner1020

62. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor’u 3-2 mağlup eden Beşiktaş, kupanın sahibi oldu

banner974
Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın
banner971

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Beşiktaş, zorlu maçta rakibini 3-2 yenerek kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Siyah-beyazlılara kupayı getiren golleri 45+3’üncü dakikada penaltıdan Ghezzal, 54’üncü dakikada Salih Uçan ve 90+4’üncü dakikada Al-Musrati kaydetti.

Trabzonspor'un golleri 14. dakikada Onuachu, 89. dakikada da Pepe'den geldi.

Karşılaşmanın 99. dakikasında Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Toprak Tepe kırmızı kart gördü.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.