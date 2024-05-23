Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya geldi.
Beşiktaş, zorlu maçta rakibini 3-2 yenerek kupayı müzesine götürmeyi başardı.
Siyah-beyazlılara kupayı getiren golleri 45+3’üncü dakikada penaltıdan Ghezzal, 54’üncü dakikada Salih Uçan ve 90+4’üncü dakikada Al-Musrati kaydetti.
Trabzonspor'un golleri 14. dakikada Onuachu, 89. dakikada da Pepe'den geldi.
Karşılaşmanın 99. dakikasında Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Toprak Tepe kırmızı kart gördü.