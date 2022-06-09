Valencia'da Gattuso dönemi

İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) takımlarından Valencia, teknik direktörlük görevine Gennaro Gattuso'yu getirdi
Kulüpten yapılan açıklamada, 44 yaşındaki İtalyan teknik adamla iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
2017-19 yıllarında Milan'ı çalıştıran Gattuso, 2020 yılında Napoli ile İtalya Kupası şampiyonluğu yaşadı.
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