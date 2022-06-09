Valencia'da Gattuso dönemi

İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) takımlarından Valencia, teknik direktörlük görevine Gennaro Gattuso'yu getirdi

Kulüpten yapılan açıklamada, 44 yaşındaki İtalyan teknik adamla iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

2017-19 yıllarında Milan'ı çalıştıran Gattuso, 2020 yılında Napoli ile İtalya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

