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Valencia'da Gattuso dönemi

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Valencia'da Gattuso dönemi
İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) takımlarından Valencia, teknik direktörlük görevine Gennaro Gattuso'yu getirdi
Kulüpten yapılan açıklamada, 44 yaşındaki İtalyan teknik adamla iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
2017-19 yıllarında Milan'ı çalıştıran Gattuso, 2020 yılında Napoli ile İtalya Kupası şampiyonluğu yaşadı.
 
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