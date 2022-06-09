Serdar Dursun Uluslar Ligi'nde zirvede

Türkiye Milli takımının golcüsü Serdar Dursun, UEFA Uluslar Ligi'ndeki gol krallığı yarışında ilk sırada yer alıyor

Serdar Dursun Fenerbahçe'deki başarısını Avrupa'ya da taşıdı.

30 yaşındaki santrfor Uluslar Ligi'ndeki gol krallığı yarışında ilk sırada yer alıyor.

Gurbetçi futbolcu zirveyi, kendisi gibi 3 golü bulunan Norveçli yıldız ErlingHaaland'la paylaşıyor.

Milli Takımın 6-0 kazandığı Litvanya maçında 2 kez fileleri havalandıran Serdar. formda bir görüntü sergiledi.

Tecrübeli futbolcu, Faroe Adaları'nı 4-0 yendiğimiz bir önceki karşılaşmada da attığı golle kendisine güvenenleri mahcup etmedi.

Serdar Dursun, 3 golü 115 dakikada üretirken, ErlingHaaland aynı gol sayısına 140 dakikada ulaşabildi.

6 kez ay yıldızlı formayı giyen deneyimli santrfor, milli takımda 6 gole en en az maçta ulaşan futbolcu olarak tarihe geçti.

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu da, Uluslar Ligi'nde yaptığı 2 asistle, skora katkısı en fazla olan oyuncular arasında yer aldı.

