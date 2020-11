UEFA Uluslar Ligi'nde grup maçları bitti

UEFA Uluslar Ligi'nde grup maçları sona erdi. Fransa ve İspanya'dan sonra İtalya ile Belçika da 4 ülkenin mücadele edeceği Uluslar Ligi finallerine kaldı

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun 2020-2021 sezonu 6. haftası, A, B ve C liglerinde oynanan 18 karşılaşmayla sona erdi.

B Ligi 3. Grup maçında Macaristan'a konuk olan Türkiye, 57. dakikada David Siger ve 90+5. dakikada KevinVarga'nın attığı golle sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Macaristan, bu galibiyetle grubu 11 puanla ilk sırada bitirdi.

Grubun diğer maçında ise Sırbistan, evinde Rusya'yı 10. dakikada NemanjaRadonjic, 25 ve 45+1. dakikalarda Luka Jovic, 41. dakikada DusanVlahovic, 64. dakikada FilipMladenovic'in golleriyle 5-0 yendi.

FRANSA VE İSPANYA'NIN ARDINDAN İTALYA VE BELÇİKA FİNALLERE KALDI

Günün öne çıkan mücadelesinde İtalya, deplasmanda Bosna Hersek'i 22. dakikada AndreaBelotti ve 68. dakikada DomenicoBerardi'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek A Ligi 1. Grup'ta 12 puanla zirvede yer aldı.

A Ligi 2. Grup'ta Belçika, evinde Danimarka'yı 3. dakikada YouriTielemans, 56 ve 69. dakikalarda RomeluLukaku, 88. dakikada Kevin De Bruyne'nin kaydettiği gollerle 4-2 yendi. Danimarka'nın gollerini, 17. dakikada JonasWind ve 87. dakikada NacerChadli kendi kalesine attı. Belçika, 15 puanla grubunu zirvede tamamladı.

Böylece Fransa ve İspanya'dan sonra İtalya ile Belçika da 4 ülkenin mücadele edeceği Uluslar Ligi finallerine kaldı.

Kura çekimi 3 Aralık'ta yapılacak. 6-7 Ekim 2021'de yarı final maçları, 10 Ekim 2021'de ise üçüncülük ve final maçları oynanacak...

B LİGİ'NE YÜKSELENLER

Uluslar Ligi'nde tamamlanan maçların ardından Karadağ, Avusturya, Çekya, Macaristan, Galler A Ligi'ne, Arnavutluk, Ermenistan, Slovenya B Ligi'ne yükseldi.

B VE C LİGİ'NE DÜŞENLER

İsveç, Bosna Hersek, İzlanda B Ligi'ne, Kuzey İrlanda, Slovakya, Türkiye, Bulgaristan C Ligi'ne düştü. Kazakistan, Estonya, Moldova ve Kıbrıs Rum Kesimi ise C Ligi'nde kalabilmek için play-out maçları oynayacak takımlar oldu.

İsviçre ile Ukrayna arasındaki A Ligi 4. Grup müsabakası ise Ukrayna Milli Takımı'nda görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle oynanmadı.

D Ligi 1. Grup'ta Faroe Adaları, 2. Grup'ta ise Cebelitarık lider olarak C Ligi'ne yükselmeyi başardı.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

1. Grup: Bosna Hersek-İtalya: 0-2, Polonya-Hollanda: 1-2

2. Grup: İngiltere-İzlanda: 4-0, Belçika-Danimarka: 4-2

3. Grup: Hırvatistan- Portekiz: 2-3 , Fransa-İsveç: 4-2

4. Grup: İspanya-Almanya: 6-0

B Ligi

1. Grup: Kuzey İrlanda-Romanya: 1-1, Avusturya-Norveç: 1-1

2. Grup: İsrail-İskoçya: 1-0, Çekya-Slovakya: 2-0

3. Grup: Macaristan-Türkiye: 2-0, Sırbistan-Rusya: 5-0

4. Grup: İrlanda Cumhuriyeti-Bulgaristan: 0-0, Galler-Finlandiya: 3-1

C Ligi

1. Grup: Lüksemburg-Azerbaycan: 0-0, Karadağ-Kıbrıs Rum Kesimi: 4-0

2. Grup: Ermenistan-Kuzey Makedonya: 1-0, Gürcistan-Estonya: 0-0

3. Grup: Kosova-Moldova: 1-0, Yunanistan-Slovenya: 0-0

4. Grup: Kazakistan-Litvanya: 1-2, Arnavutluk-Belarus: 3-2

D Ligi

1. Grup: Andorra-Letonya: 0-5, Malta-Faroe Adaları: 1-1

2. Grup: Cebelitarık-Liechtenstein: 1-1