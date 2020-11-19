24 saat durmadan koşacak

Salomon Atleti KilianJornet, 400 metrelik atletizm parkurunda 24 saat boyunca koşarak rekor kırmaya çalışacak

Norveç Mandalen'deki bir atletizm pistinde hayata geçirilecek proje öncesi açıklamalarda bulunan Jornet, "Bu organizasyondaki motivasyonum, konfor alanımdan çıkarak yeni şeyler denemek olacak. Patika koşusu deneyiminden çıkarak pistte yarışmak; beslenme ve tempo belirleme alanında benim için çok iyi bir test olacak. Bu denemede elde edeceğim verileri gelecek dönemde kullanabileceğimi düşünüyorum. Hatta bunları dağcılıkta bile kullanabilirim." diye konuştu.

Daha önce Everest'in zirvesine aynı hafta içerisinde iki kez çıkan KilianJornet rekor denemesiyle ilgili olarak ise "Tüm yarışlar öncesinde olduğu gibi bu organizasyon önce de tahminlerde bulunmuyorum. Bugüne kadar 24 saat boyunca en çok gidilen mesafe, 1997 yılında YiannisKouros tarafından koşulan 303,506 kilometre oldu. Bu gerçekten çok büyük bir başarıydı. Kat ettiği mesafeyi kafamda canlandırmakta bile zorlanıyorum. Bu başarıyı geçmem için ne kadar hızlı gitmem gerektiğini biliyorum. Ortalama bir tempo da belirledim. Tabii ki ilk 10 saatim daha hızlı olacak ve sonrasında tempom düşmeye başlayacak. Hedefime ulaşmak için planıma sadık kalmalı, sakatlık yaşamamalı ve büyük düşüşler yaşamadan beslenmeliyim." dedi.

