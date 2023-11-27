UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda grup etabının 5. haftasında, 28 Kasım Salı ve 29 Kasım Çarşamba günü toplam 16 maç yapılacak.
Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu'nda İngiltere ekibi Manchester United'ı 29 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te konuk edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta maçlarının programı şöyle:
28 Kasım Salı:
20.45 Lazio (İtalya)-Celtic (İskoçya)
20.45 ShakhtarDonetsk (Ukrayna)-Royal Antwerp (Belçika)
23.00 Milan (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya)
23.00 Feyenoord (Hollanda)-Atletico Madrid (İspanya)
23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Newcastle United (İngiltere)
23.00 Barcelona (İspanya)-Porto (Portekiz)
23.00 YoungBoys (İsviçre)-Kızılyıldız (Sırbistan)
23.00 Manchester City (İngiltere)-Leipzig (Almanya)
29 Kasım Çarşamba:
20.45 Galatasaray-Manchester United (İngiltere)
20.45 Sevilla (İspanya)-PSV Eindhoven (Hollanda)
23.00 Bayern Münih (Almanya)-Kopenhag (Danimarka)
23.00 Real Madrid (İspanya)-Napoli (İtalya)
23.00 Real Sociedad (İspanya)-Salzburg (Avusturya)
23.00 Braga (Portekiz)-Union Berlin (Almanya)
23.00 Arsenal (İngiltere)-Lens (Fransa)
23.00 Benfica (Portekiz)-Inter (İtalya)
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