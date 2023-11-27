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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın heyecanı yaşanacak. Galatasaray, Çarşamba günü İngiltere ekibi Manchester United'ı konuk edecek

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda grup etabının 5. haftasında, 28 Kasım Salı ve 29 Kasım Çarşamba günü toplam 16 maç yapılacak.
Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu'nda İngiltere ekibi Manchester United'ı 29 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te konuk edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta maçlarının programı şöyle:
28 Kasım Salı:
20.45 Lazio (İtalya)-Celtic (İskoçya)
20.45 ShakhtarDonetsk (Ukrayna)-Royal Antwerp (Belçika)
23.00 Milan (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya)
23.00 Feyenoord (Hollanda)-Atletico Madrid (İspanya)
23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Newcastle United (İngiltere)
23.00 Barcelona (İspanya)-Porto (Portekiz)
23.00 YoungBoys (İsviçre)-Kızılyıldız (Sırbistan)
23.00 Manchester City (İngiltere)-Leipzig (Almanya)
29 Kasım Çarşamba:
20.45 Galatasaray-Manchester United (İngiltere)
20.45 Sevilla (İspanya)-PSV Eindhoven (Hollanda)
23.00 Bayern Münih (Almanya)-Kopenhag (Danimarka)
23.00 Real Madrid (İspanya)-Napoli (İtalya)
23.00 Real Sociedad (İspanya)-Salzburg (Avusturya)
23.00 Braga (Portekiz)-Union Berlin (Almanya)
23.00 Arsenal (İngiltere)-Lens (Fransa)
23.00 Benfica (Portekiz)-Inter (İtalya)
 
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