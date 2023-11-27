Cimnastik Federasyonu, Mağusa ve Akdoğan’a salon kazandırmak için destek bekliyor

Cimnastik Federasyonu, Mağusa ve Akdoğan’a salon kazandırma hedefiyle, Ulaştırma Bakanımız Erhan Arıklı ve Mesarya Belediye başkanı Ahmet Latif’ten, atıl durumdaki binaların federasyona verilmesi konusunda destek bekliyor

KKTC Cimnastik Federasyonu kısıtlı imkânlarına rağmen faaliyetlerini ve yatırımlarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Bölgelere salon kazandırmak için boş ambar ve depo gibi kullanılmayan binaları cimnastik salonuna dönüştürmeyi hedefleyen KKTC Cimnastik Federasyonu böylelikle bölgelerde ve köylerde çocukların daha da ileriye gitmesini hedefliyor.

Devletten ve belediyelerden, federasyona bölgelerindeki boş kamu binalarını kazandırılmasını isteyen KKTC Cimnastik Federasyonu bu konuda bir açıklama yayınladı. KKTC Cimnastik Federasyonu’nun açıklaması şöyle:

“KKTC Cimnastik Federasyonu’nun, MetginLtd desteği ile 2 Aralık Cumartesi günü düzenleyeceği Artistik Cimnastik Kız Erkek KKTC şampiyonası için Pazar demeden Mağusa ve Akdoğan köylerinden gelen çocuklar müsabakalara, Dr Fazıl Küçük Cimnastik salonunda hazırlandılar.

Çocukların Lefkoşa’ya gelmek zorunda olmaları bölgelerindeki salonların yetersiz olmasından ya da salon olmamasından kaynaklanmaktadır. Bölgelerimizdeki salonların altyapı ve alan olarak yetersiz olması çocuklarımızın daha da ileriye gitmesini engellemektedir.

Bu sorun aşılması için Mağusa’da mülkiyeti Devlet Emlak Dairesinde olan, Ulaştırma Bakanlığına ait deponun federasyonumuza verilmesi için 2021 yılından bugüne kadar uğraşmaktayız. İlgili yerin federasyonumuza verilerek cimnastik salonuna dönüştürmek istiyoruz.

Nasıl ki Akçay’daki depoyu Akçay Muhtarlığı ile birlikte mükemmel bir cimnastik salonuna dönüştürüyoruz. Mağusa’mızdaki salonu da hep birlikte çocuklarımıza spor yapma amaçlı kazandırabiliriz. Bu konuda Ulaştırma Bakanımız Erhan Arıklı’nın desteğine ihtiyacımız bulunmaktadır.

Akdoğan köyümüz için ise Mesarya Belediye başkanımız Ahmet Latif ile bu sorunu gidermek için görüşme yapacağız.”

