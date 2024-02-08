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UEFA kulüplerin kasasını dolduracak

UEFA, 2024-2027 yıllarında düzenleyeceği kulüp organizasyonlarına katılacak takımlara, toplam 3 milyar 310 milyon avro dağıtacağını açıkladı

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UEFA kulüplerin kasasını dolduracak
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UEFA, başarılı kulüplerin kasasını dolduracak.
Avrupa Futbol Federasyonları Birliğinin 2024- 2027 yılları arasındaki organizasyonlarında dağıtacağı ödüller belli oldu.
Merkezi İsviçre'nin Nyon şehrinde bulunan kuruluştan yapılan yazılı açıklamada, katılımcılara toplam 3 milyar 310 milyon avro ödeneceği belirtildi.
Bu tutarın yüzde 74'ü olan 2 milyar 460 milyon avro Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa'da mücadele edecek ekiplere verilecek.
Kalan 565 milyon avro Avrupa Ligi'nde, 285 milyon avro da Konferans Ligi'nde yer alacak takımlara dağıtılacak.
Ayrıca dayanışma faaliyetlerine 440 milyon avro ayıracak olan UEFA, organizasyonlara katılamayan kulüplere 308 milyon avro destek verecek.
Eleme turlarında mücadele eden takımlara ise 132 milyon avro ödenecek.
Avrupa futbolunun patronu konumundaki kuruluş, Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve Gençlik Ligi organizasyonlarında da 25 milyon avro ödül dağıtacak.
 
 
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