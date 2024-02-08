banner913
banner932
Tahsin’den Omonia’yla profesyonel sözleşme
Tahsin’den Omonia’yla profesyonel sözleşme
90 0
Mali Polis, Arıklı’nın servetini araştıracak
Mali Polis, Arıklı’nın servetini araştıracak
25 0
 
Metehan, Haziran’a kadar genişletilecek
Metehan, Haziran’a kadar genişletilecek
30 0
Mezar taşlarında isimleri olmayacak
Mezar taşlarında isimleri olmayacak
24 0
Liverpool ve Real Madrid kan kaybetti
Liverpool ve Real Madrid kan kaybetti
38 0
Gaziantep'te polis helikopteri düştü: 2 pilot şehit
Gaziantep'te polis helikopteri düştü: 2 pilot şehit
35 0
Holguin’den Akıncı ve Anastasiadis’e ziyaret
Holguin’den Akıncı ve Anastasiadis’e ziyaret
118 0
banner1012
banner985

Afrika Kupası’nda finalin adı: Nijerya- Fildişi Sahili

Afrika Uluslar Kupası'nda ev sahibi Fildişi Sahili, yarı finalde Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 1-0 yenerek finale yükseldi

banner974
Afrika Kupası’nda finalin adı: Nijerya- Fildişi Sahili
banner971
Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 34'üncüsü gerçekleştirilen organizasyonun yarı finalinde Fildişi Sahili ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geldi.
İlk yarısı golsüz sona eren mücadeleyi 65. dakikada SebastienHaller'in attığı golle 1-0 kazanan Fildişi Sahili, adını finale yazdırdı.
Gaziantep FK'da forma giyen MaxGradel, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda 90 dakika sahada kaldı.
Nijerya ile Fildişi Sahili arasındaki final karşılaşması, 11 Şubat Pazar günü TSİ 23.00'te oynanacak.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.