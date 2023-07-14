UEFA'dan 3 Süper Lig ekibine ceza

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, finansal fairplay kurallarına uymayan takımlara verilen yaptırımları duyurdu. Türkiye'den Trabzonspor, Konyaspor ve Başakşehir'e para cezası verilirken Beşiktaş'ın ise denk bütçeye uyduğu açıklandı

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB), finansal fairplay kurallarına uymayan takımlara verilen yaptırımları duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, finansal fairplay talimatlarını yerine getiremediği gerekçesiyle Trabzonspor ile 2 milyon avro karşılığında uzlaşma anlaşması imzalandı.

Karadeniz temsilcisi, bu tutarın yüzde 15'lik kısmına denk gelen 300 bin avroyu UEFA'ya doğrudan ödeyecek. Kalan 1,7 milyon avroluk kısım ise yeni yapılan anlaşma yükümlülüklerinin yerine getirilme durumuna göre verilecek.

İstanbul Başakşehir, 2022 mali yılındaki hedeflerini tutturamadığı gerekçesiyle UEFA'ya 400 bin avro ödeyecek. Geçen sezon az bütçe açığı veren Konyaspor ise kasasından 100 bin avro çıkaracak.

Öte yandan, 2022 mali yılındaki hedeflerini tutturan Beşiktaş ise ceza almadı. Siyah-beyazlı ekibin bütçesi, gelecek sezon da gözlem altında tutulacak.

Bu arada Royal Antwerp, Trabzonspor ile birebir aynı kurallara ve mali yükümlülüklere tabi tutuldu.

Barcelona 500 bin euro, Manchester United 300 bin euro, APOEL, Porto, Anderlecht kulüpleri ise 100 biner euro ceza aldı.

Beşiktaş dışında Milan, Monaco, Roma, Inter, Olimpik Marsilya ve PSG de anlaşma şartlarını birebir yerine getirdi. Bu kulüplerin izlemesi de devam edecek.

Lille ise üst üste sezonlarda anlaşma şartlarını yerine getirdiği için mali izlemeden çıkarıldı.

