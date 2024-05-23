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UEFA Avrupa Ligi’nde şampiyon Atalanta

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UEFA Avrupa Ligi finalinde İtalyan ekibi Atalanta, Almanya temsilcisi Bayer Leverkusen’i 3-0 yenerek 2023-24 sezonu UEFA Avrupa Ligi şampiyonu oldu

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UEFA Avrupa Ligi’nde şampiyon Atalanta
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UEFA Avrupa Ligi finalinde karşı karşıya gelen Bayer Leverkusen ve Atalanta mücadelesinde kazanan  3 - 0’lık skorla Atalanta oldu. İrlanda’nın Dublin şehrinde oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde İtalyan ekibi Atalanta, Lookman’ın 11., 25. ve 76. dakikalarda attığı gollerle Bayer Leverkusen’i mağlup ederek tarihinde ilk kez kupanın sahibi oldu.
51 MAÇLIK SERİYİ TARİHE GÖMDÜLER
Bayer Leverkusen, bu sezon 51 resmi maçta yenilgi yüzü görmemişti. Atalanta bu seriye son verdi. 
Leverkusen, Bundesliga'da namağlup şampiyon olan ilk takım olmayı başardı.
 
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