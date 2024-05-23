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Kıbrıslı Rum, kokainle yakalandı

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Metehan Kapısı'ndan KKTC'ye geçen 31 yaşındaki Marios Elhoury adlı Kıbrıslı Rum'un aracında yapılan aramada, 35 gram kokain türü uyuşturucu ve üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulundu

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Kıbrıslı Rum, kokainle yakalandı
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Lefkoşa Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda aracında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada 35 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi cihazı tespit edilen 31 yaşındaki Kıbrıslı Rum Marios Elhoury tutuklandı. Elhoury dün mahkemeye çıkarıldı.
Polis memuru mahkemede olguları aktardı.
Polis, 21.05.2024 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından Güney Kıbrıs bölgesinden KKTC’ye giriş yapan zanlının kullanımındaki araçta yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 35 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi cihazı tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.
Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlının sorgusunda uyuşturucuyu kişisel kullanımı için aldığını ancak bu beyanın araştırılacağını söyledi.
Polis, uyuşturucunun analize gönderileceğini, emareler üzerinde parmak izi incelemesi de yapılacağını, yeni zanlıların ortaya çıkabileceğini belirtti.
Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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