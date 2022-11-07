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UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turuna yükselecek son 8 takımın belirleneceği play-off turu eşleşmeleri belli oldu

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UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

Play-off eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekimiyle belirlendi.

Bu turda ilk maçlar16 Şubat 2023, rövanş maçları ise 23 Şubat 2023'te oynanacak. Tur atlayan 8 ekip adını UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna yazdıracak.

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de rakibinin belli olacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kuraları 24 Şubat'ta çekilecek. Müsabakalar ise 9-16 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını 3. sırada tamamlayan takımlar ile UEFA Avrupa Ligi gruplarını 2. sırada bitiren ekiplerin yer aldığı UEFA Avrupa Ligi play-off etabının eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Barcelona (İspanya) - Manchester United (İngiltere)

Juventus (İtalya) - Nantes (Fransa)

Sporting Lizbon (Portekiz) - Midtjylland (Danimarka)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Rennes (Fransa)

Ajax (Hollanda) - Union Berlin (Almanya)

Bayern Leverkusen (Almanya) - Monaco (Fransa)

Sevilla (İspanya) - PSV (Hollanda)

Salzburg (Avusturya) - Roma (İtalya)

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