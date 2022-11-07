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Devler Ligi'nde Son 16 Turu eşleşmeleri

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu. Kura çekimi, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'un katılımıyla yapıldı

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Devler Ligi'nde Son 16 Turu eşleşmeleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekimi ile belirlendi. Kura çekimini TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop gerçekleştirdi.

Altıntop, kura çekimi öncesi şu ifadeleri kullandı: 

"İstanbul'u çok güzel anılarla tekrar hazırlıyoruz. Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak olmak gurur verici. Daha önce çok güzel bir finale ev sahipliği yapmıştık. Biz çok heyecanlıyız ve gururluyuz."

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları, 14-15 ile 21-22 Şubat, rövanşları ise 7-8 ile 14-15 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak. 

İstanbul'un ev sahipliğindeki final maçı, 10 Haziran 2023'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.

Son 16 Turu eşleşmeleri şöyle:

RB Leipzig (Almanya) - Manchester City (İngiltere)

Club Brugge (Belçika) - Benfica (Portekiz)

Liverpool (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)

Milan (İtalya) - Tottenham (İngiltere)

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Napoli (İtalya)

Borussia Dortmund (Almanya) - Chelsea (İngiltere)

Inter (İtalya) - Porto (Portekiz)

PSG (Fransa) - Bayern Münih (Almanya)

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