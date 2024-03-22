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Türkiye’nin son rakibi belli oluyor

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Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın EURO 2024 F Grubu’ndaki son rakibi Gürcistan-Yunanistan eşleşmesinin galibi olacak

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Türkiye’nin son rakibi belli oluyor
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri Play-Off C Yolu Yarı Final maçları bugün oynandı.
Gürcistan ile Lüksemburg, Boris Paichadze Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Bu mücadelede İspanya Futbol Federasyonu’ndan Jose Sanchez düdük çaldı.
Gürcistan, 40’ıncı ve 64’üncü dakikada Budu Zivzivadze’nin attığı gollerle Lüksemburg’u 2-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Gürcistan, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Play-Off C Yolu’nda final oynama hakkı kazandı.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri Play-Off C Yolu Yarı Final’in diğer eşleşmesi Yunanistan ve Kazakistan arasında oynandı.
OPAP Arena’daki maçı Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Danny Makkelie yönetti.
Rakibini 5-0 mağlup eden Yunanistan, finale yükselen taraf oldu.
Eşleşmede Yunanistan’a galibiyeti getiren gollerden üçü tanıdık isimlerden geldi. Eski Trabzonsporlu orta saha Anastasios Bakasetas ülkesini 9’uncu dakikada penaltıdan 1-0 öne geçirdi. Başakşehir formasını giyen Dimitrios Pelkas ise 15'inci dakikada takımının ikinci golünün altına imzasını attı. 37’nci dakikada Fotis Ioannidis farkı 3'e çıkaran golü atarken Fatih Karagümrük'te kiralık olarak forma giyen Dimitris Kourbelis, 40’ıncı dakikada skoru 4-0 yaptı. Skoru 5-0 yapan golü ise 86'ncı dakikada Aleksandr Marochkin kendi kalesine attı. Öte yandan Kazakistan'da Beşiktaşlı futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov, 90 dakika sahada kaldı.
Play-Off C Yolu Final maçında Gürcistan ile Yunanistan karşı karşıya gelecek. Bu mücadelenin kazananı A Milli Futbol Takımı’nın 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu’ndaki son rakibi olacak. Ay-yıldızlıların grubundaki diğer takımlar ise Portekiz ve Çekya.


 
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